Swatch x Audemars Piguet Royal Pop : tout ce que l’on sait pour l’instant

Une possible collaboration entre Swatch et Audemars Piguet arrive bientôt, et cela pourrait être le plus gros lancement horloger depuis des années.

Lorsque la MoonSwatch est sortie en 2022, elle a cassé Internet et provoqué d’interminables files d’attente devant les boutiques Swatch. Aujourd’hui, le monde de l’horlogerie est de nouveau en ébullition, et cette fois, les enjeux pourraient être encore plus élevés. Il semblerait qu’une collaboration entre Swatch et Audemars Piguet, inspirée de la légendaire Royal Oak, soit imminente.

À l’heure qu’il est, vous avez probablement vu les rendus IA envahir votre flux Instagram ou lu quelques gros titres. Vous avez aussi sans doute vu les mots « Royal Pop » plus de fois que vous ne pouvez l’imaginer… Si vous avez perdu le fil entre le vrai et le faux, voici regroupés au même endroit chaque fuite, détail officiel et spéculation concernant la rumeur de collaboration Swatch x Audemars Piguet.

L’histoire jusqu’ici…

Tout a commencé par un message cryptique sur le site de Swatch à la mi-avril, alors que toute la presse horlogère était concentrée sur le salon Watches and Wonders. Les visiteurs de la page d’accueil de Swatch étaient accueillis par une seule ligne mystérieuse : « Les vraies merveilles arrivent en mai. » En dessous, un espace vide et le format désormais familier : X Swatch.

Nous avons déjà vu ce logo. Omega X Swatch nous a donné la MoonSwatch. Blancpain X Swatch nous a donné la Scuba Fifty Fathoms. Les deux ont poussé les fans à faire la queue autour du pâté de maisons et ont rendu le marché de l’occasion frénétique. Quoi qu’il arrive en mai, Swatch pensait manifestement que cela valait le coup de faire du bruit.

En plus du premier teaser, on trouvait des passants en cuir. Huit au total, disposés en forme de fleur. Tous cousus, et chacun d’une couleur différente. Quelques semaines plus tard, des publicités pleine page dans les journaux montraient des fragments abstraits du mouvement Sistem51 accompagnés d’une date unique : le 16 mai.

Puis, dans la nuit du 6 mai, deux nouvelles affiches sont apparues. L’une disait « Royal », l’autre « Pop », en utilisant la même police de caractères que l’Audemars Piguet Royal Oak. Internet a perdu la tête. Et honnêtement ? C’est compréhensible.

Date de sortie et disponibilité

Marquez le 16 mai dans votre calendrier. Toutes les images teasers de Swatch affichent cette date. C’est la même stratégie de lancement un samedi que pour la MoonSwatch originale, choisie délibérément pour toucher un public plus large quand les gens ne travaillent pas.

L’annonce officielle complète devrait tomber avant cette date ; si le schéma de la MoonSwatch se répète, la révélation et la ruée vers les boutiques se suivront de très près.

Aucun prix n’a été confirmé, mais la MoonSwatch a été lancée à 260 $, la Blancpain un peu plus cher, et une Swatch x AP Royal Oak pourrait raisonnablement se situer un peu plus haut, tout en ne représentant qu’une fraction du coût de la vraie (plus de 24 000 €).

Attendez-vous à un lancement mondial en magasin, à des stocks initiaux limités et à des files d’attente interminables. Si vous tenez absolument à en avoir une, réglez votre réveil à une heure indécente. Nous serons devant la porte dès 4 heures du matin.

Le Nom

Il semble que cette nouvelle collaboration va s’appeler la « Royal Pop ». C’est écrit noir sur blanc dans le teaser que Swatch a posté sur Instagram. « Royal » sur l’un, « Pop » sur l’autre, les deux rendus dans une police qui est incontestablement celle de l’Audemars Piguet Royal Oak. Swatch ne fait pas dans la subtilité…

Il est apparu depuis que Swatch a officiellement déposé le nom « Royal Pop » dans les catégories horlogères. Cela annonce la couleur : marier le modèle le plus iconique d’AP avec l’esprit ludique et coloré de la ligne bien-aimée Pop Swatch. C’est un bon nom. Nous avons vu d’autres surnoms circuler en ligne, comme la « Royal Swoak » ou la « Royal Broke »… mais je doute qu’ils restent.

Le Design

En prenant tout ce que nous savons et en supposant que le nom Royal Pop fait bien référence à la Royal Oak, le résultat le plus probable est une interprétation colorée en Biocéramique du design le plus emblématique d’AP — suivant la même formule que Swatch a utilisée pour l’Omega Speedmaster et la Blancpain Fifty Fathoms.

Au-delà de la confirmation de la police de caractères, l’imagerie teaser a également présenté huit passants en cuir colorés : rose clair, rose foncé, bleu clair, bleu foncé, vert clair, vert foncé, blanc et noir. Ils ne ressemblent pas à des bracelets traditionnels, mais plutôt à des cordons (lanyards), conçus pour porter la montre comme un pendentif autour du cou ou sur un sac.

Ce détail nous laisse fortement suspecter qu’il ne s’agira pas du tout d’une montre-bracelet. Nous penchons pour l’idée que la Royal Pop soit une montre de poche de style Pop Swatch, habillée de l’esthétique octogonale légendaire de la Royal Oak.

Cela fait sens. La lunette à huit vis signature de la Royal Oak est une icône qui n’a pas besoin d’être au poignet pour marquer les esprits, et les passants de cordon correspondent parfaitement au format montre de poche. Bien que nous aimerions voir le bracelet intégré de la Royal Oak réimaginé en Biocéramique, nous ne pensons pas que ce soit ce qui se prépare.

Le 5 mai, Swatch a posté un autre teaser. Cette fois, juste le mot « Clac ! » façon bande dessinée avec un bruit de clic. Pourrait-il s’agir du clic d’ouverture et de fermeture d’une montre de poche ? Ou peut-être d’un module Pop Swatch que l’on clipse et déclipse ?

L’imagerie de la campagne — typographie grasse, mises en page graphiques fragmentées, arrière-plans à pois — dégage une énergie Pop Art, une sensibilité à la Roy Lichtenstein. Swatch a déjà de l’expérience en la matière, et mélanger l’audace de la BD avec le prestige de la haute horlogerie d’AP serait véritablement inattendu.

Quant au mouvement : Swatch a teasé des images en gros plan de son Sistem51. C’est son calibre mécanique maison entièrement automatisé, attendez-vous donc à ce qu’il batte au cœur de cet objet.

L’Histoire

Ce n’est pas la première fois que Swatch et AP sont liés. Après le lancement de la MoonSwatch, François-Henry Bennahmias — alors PDG d’Audemars Piguet — avait publiquement salué le partenariat Omega x Swatch comme une idée brillante qui apporte une énergie nouvelle à l’industrie horlogère suisse et éduque les jeunes générations aux icônes de l’horlogerie.

Ensuite, lors du lancement Swatch x Blancpain, le compte Instagram officiel d’AP s’est immiscé dans la conversation en demandant simplement : « quand est-ce qu’on lance ? ». Ajoutez à cela la relation personnelle étroite entre Bennahmias et le PDG de Swatch, Nick Hayek, et les bases d’un tel projet pourraient avoir été posées il y a des années.

Il y a aussi une logique commerciale évidente. AP a certainement observé avec intérêt l’engouement pour la G-Shock « CasioOak ». Une collaboration comme celle-ci leur permet de profiter encore davantage de l’un des designs les plus iconiques jamais créés, tout en s’ouvrant à un public entièrement nouveau.

Est-ce que cela va vraiment arriver ?

Cela semble quasi certain. Internet a déjà tranché. Certains crient au génie, prédisant des files d’attente qui feront passer le lancement de la MoonSwatch pour un événement ordonné. D’autres sont convaincus qu’AP ne s’associerait jamais à une marque qui vend des montres à moins de 100 $, arguant que cela dévaluerait la mythologie de la Royal Oak. C’est une plainte familière, déjà entendue pour la MoonSwatch. Je ne pense pas qu’elle était justifiée à l’époque, et je ne pense pas qu’elle le soit ici non plus.

Audemars Piguet n’a jamais été une maison qui joue la sécurité. Les collaborations Marvel et le partenariat avec Travis Scott ont montré un fabricant prêt à s’engager dans la culture populaire et à prendre des risques.

Si la Royal Pop sort, la Royal Oak restera l’une des montres les plus désirables au monde. Le chef-d’œuvre de Gérald Genta ne va nulle part. Au contraire, faire découvrir cette silhouette octogonale à une nouvelle génération, même via une montre de poche Pop Swatch abordable, ne peut que renforcer sa légende.

Nous mettrons cet article à jour dès que l’annonce officielle tombera.