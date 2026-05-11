Pourquoi Dua Lipa poursuit-elle Samsung en justice ?

Samsung a apposé l’image de Dua Lipa sur les cartons d’emballage de ses téléviseurs. Elle affirme n’avoir jamais donné son consentement et réclame 15 millions de dollars.



La star de la pop Dua Lipa poursuit Samsung pour un montant minimum de 15 millions de dollars (environ 11 millions de livres sterling), affirmant que l’entreprise a utilisé son image sur les boîtes de vente de téléviseurs sans sa permission.

La chanteuse allègue que Samsung a placé une image protégée par le droit d’auteur, intitulée « Dua Lipa – Backstage at Austin City Limits, 2024 », sur les cartons d’emballage contenant les téléviseurs. Les représentants de Dua Lipa affirment qu’elle détient les droits d’auteur sur ces images. Selon eux, cela a permis à Samsung de bénéficier d’une approbation tacite qu’elle n’a jamais donnée. La plainte soutient que l’image a figuré sur les cartons d’une « part significative » de tous les téléviseurs vendus par Samsung aux États-Unis depuis 2025.



Les avocats citent des publications sur les réseaux sociaux d’utilisateurs affirmant avoir acheté les téléviseurs uniquement parce qu’ils avaient vu une photo de Dua Lipa sur la boîte — ce qui est une raison assez absurde pour acheter un téléviseur, mais on ne sait jamais avec les gens. « J’achèterais cette télé juste parce que Dua est dessus. Voilà à quel point je suis obsédé », déclarait une publication citée (via le New York Times).



Dans le dossier déposé devant un tribunal californien, les représentants ont déclaré : « Mme Lipa n’a pas autorisé et n’aurait pas autorisé cet usage. » Dua Lipa réclame « pas moins de 15 millions de dollars » de dommages et intérêts pour violation du droit d’auteur, violation du droit des marques, et appropriation illicite de l’image et de l’apparence de la plaignante. Samsung a refusé de commenter l’affaire