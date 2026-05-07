La France championne d’Europe… de la vitesse Internet

Selon les dernières données du Speedtest Global Index d’Ookla, la France vient tout simplement de prendre la tête du classement européen des connexions Internet fixes.

Avec une moyenne de plus de 352 Mbit/s en téléchargement et 273 Mbit/s en envoi, la France dépasse désormais des pays historiquement très performants comme la Suisse, le Danemark ou les Pays-Bas. À l’échelle mondiale, elle grimpe même à la quatrième place, juste derrière Singapour, leader absolu du secteur. Un résultat qui illustre surtout l’évolution massive des usages numériques. Télétravail, cloud gaming, streaming 4K, maisons connectées… la connexion Internet est devenue une infrastructure invisible mais essentielle, capable d’impacter directement le confort du quotidien.

Mais avoir une bonne fibre ne suffit pas toujours. Dans beaucoup de logements, une partie de la bande passante se perd entre les murs, les étages ou les pièces mal couvertes. C’est justement là que des marques comme devolo cherchent à intervenir, avec des solutions réseau pensées pour optimiser réellement l’expérience à la maison.

Entre CPL nouvelle génération et systèmes Wi-Fi 7 Mesh capables d’atteindre jusqu’à 6,5 Gbit/s, la marque allemande mise sur une idée simple : faire en sorte que la vitesse promise par l’opérateur arrive réellement jusqu’aux appareils.