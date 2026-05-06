Une Swatch Royal Oak pourrait-elle vraiment voir le jour ?

La collab’ horlogère du siècle ? Swatch tease une collaboration pop avec Audemars Piguet autour de la mythique Royal Oak.

Swatch vient de lâcher ses plus grands indices à ce jour concernant sa prochaine collaboration, et si la police d’écriture ne ment pas, la Royal Oak va avoir droit au traitement MoonSwatch. Dans la nuit, Swatch a publié deux nouvelles affiches de teasing. L’une montre le mot « Royal ». L’autre montre « Pop », avec le P qui chevauche le O d’une manière qui semblera instantanément familière à tout amateur de montres.

Oui, la police d’écriture, avec cet espacement, c’est le logo de la Royal Oak d’Audemars Piguet. Presque à l’identique Il s’agit du plus grand indice à ce jour sur ce que sera le « prochain MoonSwatch », et il est difficile de voir cela autrement que comme la confirmation qu’une collaboration Swatch x Audemars Piguet Royal Oak arrive le 16 mai.

Si cela se produit, cela pourrait être encore plus important que le lanceemnt de l’Omega x Swatch MoonSwatch.En rassemblant tout ce que nous avons vu jusqu’à présent, une image se forme : nous pourrions avoir affaire à une montre équipée du mouvement Sistem51 – le mouvement mécanique entièrement automatisé et exclusif de Swatch – stylisée autour d’un thème pop art ou de bande dessinée. Et ces boucles en cuir que Swatch a fait miroiter sur Instagram ? Il pourrait s’agir de cordons, conçus pour porter la montre comme un pendentif autour du cou. Cela semble fou.

Ce n’est pas la première fois que Swatch et AP sont associés. Après le lancement de la MoonSwatch, François-Henry Bennahmias, alors PDG d’Audemars Piguet, a publiquement salué le partenariat Omega x Swatch comme une idée brillante, qui apporte une énergie nouvelle à l’industrie horlogère suisse et éduque la jeune génération aux icônes horlogères.

Ensuite, lors du lancement de la Swatch x Blancpain, le compte Instagram officiel d’Audemars Piguet s’est immiscé dans la conversation en demandant : « quand est-ce qu’on lance le nôtre ? ». Ajoutez à cela la relation personnelle étroite entre François Bennahmias et le PDG de Swatch, Nick Hayek, et les bases d’un tel projet sont posées depuis un moment.



Il existe aussi une logique commerciale. AP a très certainement suivi avec intérêt l’engouement pour la G-Shock « CasioOak ». Une telle collaboration signifie que la manufacture du Brassus tirent davantage profit de l’un des designs de montres les plus emblématiques jamais créés.

Comme prévu, les nouveaux teasers ont mis en émoi les amateurs de montres sur Internet. Certains parlent d’un coup de génie, prédisant des files d’attente qui feraient paraître le lancement de la MoonSwatch originale bien ordonné. D’autres sont convaincus qu’AP ne s’associerait jamais à une marque qui vend des montres à moins de 100 dollars, arguant que cela dévaloriserait la mythologie de la Royal Oak. Nous n’aurons pas à attendre longtemps pour le découvrir. Swatch a confirmé le 16 mai comme date de lancement.

Aucun détail sur le prix ou la disponibilité n’a encore été confirmé, mais si la MoonSwatch sert de référence, attendez-vous à un lancement mondial, à un stock initial limité et à des files d’attente faisant le tour du pâté de maisons.

