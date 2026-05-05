Devialet dévoile une enceinte Phantom Ultimate Roland-Garros

Quand Devialet s’associe à Roland-Garros, le résultat dépasse largement la simple collaboration.

La marque française, devenue une référence mondiale de l’ingénierie acoustique, signe ici une édition limitée qui mêle performance sonore et véritable objet de collection. Dès le premier regard, cette Phantom Ultimate version Roland-Garros se distingue. La finition “Clay Red”, directement inspirée de la terre battue, transforme l’enceinte en pièce presque sculpturale. Les flasques latéraux reprennent les codes du court Philippe-Chatrier, avec un travail de gravure et de vernis qui rappelle les lignes blanches et les nuances ocre du tournoi. On est clairement sur un objet qui se regarde autant qu’il s’écoute.

Sous cette esthétique très marquée, la Phantom Ultimate reste une démonstration technologique. Dans sa version la plus puissante, elle délivre jusqu’à 1100 W, avec une plage de fréquences impressionnante allant jusqu’à 14 Hz dans les basses. Concrètement, le son ne s’écoute pas seulement, il se ressent physiquement. À cela s’ajoute un traitement audio haute résolution en 32 bits / 96 kHz, pour une restitution ultra fidèle.

Comme toujours chez Devialet, tout repose sur ses technologies propriétaires. L’ADH (Analog Digital Hybrid) combine précision et puissance, le SAM ajuste le signal en temps réel pour une fidélité parfaite, et le HBI pousse les basses à des niveaux rarement atteints sur ce format. Le résultat : une signature sonore immédiatement reconnaissable, à la fois précise, puissante et immersive.

L’expérience va aussi plus loin côté usage. Avec le système Devialet DOS3, l’enceinte s’ouvre à tous les standards actuels (AirPlay, Spotify Connect, Tidal, etc.) et propose différents modes d’écoute selon les contenus. Musique, podcast, cinéma : tout est optimisé pour adapter le rendu sonore sans effort.