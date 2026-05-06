Anker Thus veut faire entrer l’IA directement dans nos écouteurs

Anker ne se contente plus de faire de bons produits audio ou des accessoires fiables. Avec THUS, le groupe franchit un cap et s’attaque à un sujet beaucoup plus ambitieux : intégrer l’intelligence artificielle directement dans les objets du quotidien, sans dépendre du cloud.

Derrière ce nom un peu mystérieux, se dissimule une vraie rupture technologique. Là où l’informatique classique sépare stockage et calcul, THUS rapproche les deux en un seul point. Concrètement, les données sont traitées directement là où elles sont stockées, ce qui réduit fortement la consommation d’énergie et permet d’embarquer de l’IA dans des appareils très compacts.

Anker commence par un terrain qu’il maîtrise bien : les écouteurs. Avec cette nouvelle puce, les futurs modèles Soundcore pourront faire tourner des réseaux neuronaux bien plus avancés qu’aujourd’hui. Résultat annoncé : une réduction de bruit beaucoup plus efficace, capable de s’adapter en temps réel à l’environnement, et surtout des appels nettement plus clairs, même dans des situations compliquées comme les transports ou la rue. La marque parle aussi d’une puissance de calcul largement supérieure aux générations précédentes, avec des modèles d’IA beaucoup plus riches directement embarqués dans les écouteurs. Pas besoin de connexion externe : tout se passe localement, instantanéme

Cette plateforme est pensée comme une base pour toute une nouvelle génération de produits. Accessoires mobiles, objets connectés, maison intelligente… Anker prépare un écosystème où l’IA ne sera plus un ajout, mais une couche intégrée dès la conception. Ce que montre THUS, au fond, c’est un changement de direction assez clair : moins de dépendance au cloud, plus d’intelligence directement dans l’objet. Une évolution discrète, mais potentiellement majeure pour la tech du quotidien.