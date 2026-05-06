Encore discrète face aux géants du secteur, RingConn avance avec une idée très claire : proposer une alternative plus naturelle aux montres connectées.

Moins intrusive, plus élégante, mais surtout pensée pour un suivi continu, sans effort. Avec cette Gen 3, la marque franchit un cap et affirme une vraie maturité.

Visuellement, on est loin du gadget tech. Finition en titane, plusieurs coloris inspirés de la joaillerie, dix tailles pour un ajustement précis : la bague joue clairement sur le terrain du bijou connecté. Et une fois au doigt, elle se fait vite oublier. Avec à peine quelques grammes sur la balance et une épaisseur très fine, elle est conçue pour être portée 24h/24 sans gêne.

Mais c’est surtout sous la surface que tout se joue. La RingConn Gen 3 embarque un ensemble de capteurs capables de suivre en continu la fréquence cardiaque, la variabilité (HRV), l’oxygénation du sang (SpO₂), la température cutanée et l’activité physique. Le tout repose sur un capteur optique PPG associé à des capteurs de mouvement, capables d’analyser les variations du corps en temps réel. Résultat : une lecture globale de l’état de forme, bien plus riche qu’un simple compteur d’activité.

La vraie évolution de cette génération réside dans l’intelligence des données. La bague ne se contente plus d’enregistrer. Elle analyse des tendances sur le long terme, notamment autour de la pression artérielle, du sommeil ou encore du stress. Elle intègre même un suivi avancé du sommeil avec détection de l’apnée, une fonctionnalité encore rare sur ce type de produit.

Autre nouveauté importante : les alertes par vibration directement sur le doigt. Un détail en apparence, mais qui change complètement l’usage. Plus besoin de consulter son téléphone : la bague devient proactive, capable de signaler une anomalie, une inactivité ou un objectif atteint en temps réel.

Côté autonomie, RingConn joue aussi la carte du confort. La Gen 3 peut tenir jusqu’à près de deux semaines sans recharge, avec en plus un boîtier capable de prolonger largement l’utilisation. Un vrai avantage face aux montres connectées souvent limitées à quelques jours.

Et surtout, la marque fait un choix stratégique intéressant : pas d’abonnement. Là où certains concurrents verrouillent les données derrière un modèle payant, RingConn mise sur un accès libre à toutes les fonctionnalités.