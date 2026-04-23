Avec Tado°, contrôler plusieurs logements n’a jamais été aussi simple

Résidence principale, maison de vacances, appartement en location ou même logement d’un parent… gérer plusieurs foyers peut vite devenir un vrai casse-tête, surtout quand il s’agit du chauffage ou de la climatisation. tado° a décidé de rendre tout ça beaucoup plus simple.

Leader européen de la gestion intelligente de l’énergie à la maison, la marque continue d’imposer son savoir-faire avec une nouveauté particulièrement attendue : la gestion multi-logements depuis un seul compte.

Concrètement, il sera désormais possible de piloter jusqu’à cinq propriétés différentes depuis une seule application, sans frais supplémentaires. Une petite révolution pour tous ceux qui jonglent entre plusieurs adresses au quotidien. Vous partez pour votre maison de vacances ? tado° baisse automatiquement le chauffage de votre résidence principale pendant votre absence et prépare l’arrivée dans votre second logement pour qu’il soit déjà parfaitement confortable. Résultat : plus de confort, moins de gaspillage, et surtout beaucoup moins de manipulations.

Mais ce n’est pas seulement pensé pour les propriétaires de plusieurs biens. Installer tado° chez un parent âgé pour gérer à distance la température devient aussi beaucoup plus simple. Un vrai plus au quotidien, aussi pratique que rassurant.

La marque pousse aussi l’expérience plus loin avec une compatibilité entre plusieurs générations de produits. Vous pouvez gérer une installation récente tado° X dans une maison et un ancien système V3+ dans une autre, le tout depuis le même smartphone.

Même logique côté abonnement premium : un seul abonnement AI Assist ou Auto Assist couvre désormais tous les logements rattachés au compte. Géolocalisation automatique, détection de fenêtre ouverte, chauffage adaptatif… toutes les fonctions intelligentes s’appliquent partout.