Deezer face à l’invasion de musique IA : la plateforme s’assure que cette pollution ne rapporte rien

La plateforme de streaming musical Deezer combat deux millions de téléchargements par IA chaque mois, mais perfectionne un outil pour empêcher cette fausse musique de générer de l’argent.



Deezer affirme que près de la moitié des mises en ligne quotidiennes sur la plateforme ne sont pas créées par des musiciens, mais sont générées par IA dans le but de frauder l’industrie musicale.

Le rival de Spotify et Apple Music précise que 44 % de tous les titres ajoutés proviennent de modèles de langage (LLM). Cela équivaut à 75 000 morceaux de “slop” (contenu de mauvaise qualité) sans valeur par jour, soit deux millions de données produites chaque mois avec un coût environnemental important. L’entreprise basée à Paris a publié un rapport indiquant que, malgré cet assaut inutile, cette consommation ne représente heureusement que 1 à 3 % du total des écoutes.

Deezer affirme détecter et démonétiser 85 % de ces mises en ligne car elles sont frauduleuses. Par défaut, les morceaux IA sont retirés des recommandations grâce à un puissant outil de détection (en instance de brevet) utilisé pour intercepter ces contenus avant qu’ils n’infectent vos listes de lecture. De plus, tout ce qui est créé par IA est étiqueté comme tel afin que vous puissiez l’éviter “comme la peste”.

« Les chansons détectées comme générées par IA sont automatiquement retirées des recommandations algorithmiques et ne sont pas incluses dans les playlists éditoriales », a déclaré Deezer dans un article de blog. « C’est une première étape pour s’assurer que ces titres ne diluent pas de manière significative la réserve de redevances. »