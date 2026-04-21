Marc Newson, de l’Apple Watch aux horloges de luxe

Marc Newson a conçu l’Apple Watch, il signe désormais ces horloges mécaniques de ultra-luxe.



Marc Newson, le designer derrière l’Apple Watch, s’est penché sur la création de trois horloges mécaniques extraordinaires pour Jaeger-LeCoultre, et le résultat est à couper le souffle.

Marc Newson est l’un des designers les plus importants de notre époque. L’Australien a créé l’Apple Watch aux côtés de Jony Ive en 2014. Aujourd’hui, il revient à ce qu’il fait de mieux : concevoir des objets mécaniques précis et magnifiques, avec trois nouvelles horloges pour l’horloger suisse Jaeger-LeCoultre.

La pièce maîtresse : la Memovox Travel Clock (horloge de voyage), qui est aussi le modèle le plus accessible. C’est une sphère parfaite en titane, de 69 mm de large et seulement 18 mm d’épaisseur — assez petite pour tenir dans la paume de la main. Son allure est si pure et élégante qu’elle ressemble exactement à ce que serait une horloge mécanique conçue par Apple. Cette horloge intègre un tout nouveau mouvement manufacture, le Calibre 256, à remontage manuel. Sa caractéristique la plus impressionnante est une réserve de marche de 12 jours — un véritable soulagement pour les voyageurs qui ne souhaitent pas se soucier du remontage.

Les deux autres pièces sont tout aussi impressionnantes, bien qu’un peu moins accessibles. L’Atmos Designer 568 est la suite de la version 2016 de Newson pour l’emblématique horloge à air de Jaeger-LeCoultre — une horloge qui fonctionne indéfiniment grâce aux infimes variations de température ambiante, sans pile ni remontage.

Cette nouvelle version ajoute des affichages du lever et du coucher du soleil ainsi qu’une complication “Équation du Temps” à son cadran monochrome, le tout logé dans un boîtier en cristal de Baccarat soufflé à la bouche, dont le développement a nécessité près de quatre ans. Sa phase de lune est précise à un jour près tous les 4 087 ans. Seuls 50 exemplaires sont produits par an.

La troisième horloge, l’Atmos Hybris Artistica Tellurium, est l’Atmos la plus complexe jamais construite. Son cabinet en verre est gravé de 64 constellations et serti de 539 saphirs représentant les étoiles principales. À l’intérieur, un modèle mécanique tridimensionnel du système solaire suit la Terre, le Soleil et la Lune en temps réel. Seuls trois exemplaires seront produits.

Ces trois horloges ont été dévoilées dans le cadre de la Milan Design Week qui se tient jusqu’au 26 avril 2026.