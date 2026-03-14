Les nouvelles montres Stretto d’Orient, aux couleurs éclatantes, sont parfaites pour l’été (quand il arrivera)

Les nouvelles montres Stretto d’Orient font une entrée remarquée avec leurs couleurs vives, prouvant que l’horlogerie mécanique n’est pas forcément terne.

Orient enrichit sa ligne Stretto. La manufacture horlogère japonaise mariant prix sage et élégance a ajouté dix nouveaux modèles à cette collection contemporaine, sans doute les plus séduisants de sa gamme.

Ces nouveautés se répartissent en deux familles. Cinq modèles Orient Stretto Date arborent des cadrans aux couleurs pop et aux effets métalliques, tandis que cinq modèles Orient Stretto Day & Night les rejoignent, dont une pièce maîtresse multicolore saisissante.Le nom Stretto provient d’un terme musical italien décrivant une accélération du tempo vers un point culminant dramatique. Un nom tout à fait approprié, car ces montres dégagent une impression d’audace et de dynamisme.

Les modèles Date affichent un diamètre de 38,5 mm (une taille idéale et confortable, à mon avis). Leurs cadrans présentent une finition soleillée avec un arc distinctif et des index en forme de coin évoquant les gratte-ciel. Les couleurs printemps-été sont le vert, le bleu, le rose et l’orange. Chacune est d’une vivacité exceptionnelle, avec une préférence pour l’orange.

Une édition limitée complète la collection Date. Tirée à 2 300 exemplaires, elle arbore un motif à rayures en relief avec un dégradé vertical de bleu. C’est le modèle à privilégier si vous recherchez une montre d’exception. Les modèles Sun & Moon offrent une plus grande variété. Deux sont proposés en acier plaqué or ou or rose. Deux autres sont disponibles en acier inoxydable, vert ou bleu marine.

Le modèle phare est sans conteste la collection printemps-été 2026 (illustrée ci-dessus). Il réunit les quatre couleurs de la saison sur un seul cadran : des cercles concentriques orange, une minuterie rose, une trotteuse verte et un affichage jour/nuit bleu à 4 heures représentant le soleil et la lune. Un vrai régal pour les yeux !

Tous les modèles sont équipés du mouvement automatique Orient avec remontage manuel. La réserve de marche est de 40 heures, avec une précision de +25 à -15 secondes par jour. Étanche jusqu’à 5 bars, la montre Stretto est protégée par un verre saphir.

Les montres Stretto sont disponibles dès maintenant. La Stretto Date est proposée à 399 €. La Stretto Day & Night est disponible à partir de 499 €.