MWC 2026 : Anker Innovations dévoile ses technologies nouvelle génération

Anker Innovations a présenté sa gamme de produits nouvelle génération lors du dernier Mobile World Congress. Que ce soit dans le domaine de la recharge, de la maison connectée, de la robotique et de l’audio.



Anker

Anker lance le nouveau coloris Cosmic Orange de son chargeur Anker Nano (45W, écran intelligent, pliable à 180°), désormais disponible aux côtés des couleurs Aurora White, Stone Black et Misty Blue. Premier chargeur au monde doté d’un écran intelligent, ce modèle reconnaît les modèles d’iPhone afin d’adapter la charge en temps réel et d’optimiser la préservation de la batterie.

Le Nano 45W intègre également :

• Le mode Care certifié TÜV, favorisant la santé de la batterie sur le long terme*

• Des broches pliables à double angle (90° et 180°) facilitant l’insertion dans les prises murales

• Un format ultra-compact idéal pour les déplacements

Disponible début mai, le produit sera commercialisé au prix de 39,99 € sur Anker.com et Amazon.com.



Anker annonce également le lancement européen de la station de recharge sans fil Anker Prime (3-en-1, MagGo, AirCool, pliable), offrant une recharge Qi2 25W ultra-rapide avec refroidissement actif. Ce chargeur pliable, de la taille de la paume de la main, permet de recharger simultanément iPhone, Apple Watch et AirPods grâce à une ventilation silencieuse AirCool (19 dB), maintenant la température des appareils sous 37 °C pour préserver la batterie. Le produit sera disponible début avril, en Stone Black et Aurora White, à 139,99 € sur Anker.com et Amazon.com.





Soundcore

soundcore, la marque audio‑vidéo d’Anker Innovations, présente le nouveau casque soundcore Space 2. Conçu aussi bien pour le voyage que pour un usage quotidien, il combine réduction de bruit avancée en 4 étapes, confort longue durée, appels clairs et autonomie étendue. Pensé pour les longues sessions d’écoute, le Space 2 adopte un design ergonomique avec coussinets en mousse à mémoire de forme pour un confort tout au long de la journée. Sa réduction de bruit est optimisée pour les basses fréquences, afin d’atténuer notamment les bourdonnements en avion.

Les Space 2 ont été conçus avec une autonomie pouvant atteindre 50 heures grâce à la fonction ANC activée et jusqu’à 70 heures sans cette dernière. Lorsque la batterie est déchargée, une charge de cinq minutes offre jusqu’à quatre heures d’écoute supplémentaires. Les Space 2 seront disponibles début avril, en trois coloris : cream white, deep black, et sage green. Ils seront commercialisés au prix de 129.99 € sur Amazon.com et Soundcore.com.

Pour les aventures en plein air et les vacances en bord de mer, Anker enrichit sa gamme avec une enceinte portable particulièrement compacte et robuste : la soundcore Boom Go 3i. Malgré sa petite taille, elle délivre une puissance de 15 watts et peut diffuser un son atteignant jusqu’à 92 décibels. La technologie BassUp 2.0 garantit des basses profondes et puissantes. Pratique, la compatibilité Auracast offre jusqu’à 24 heures d’autonomie et affiche le niveau de batterie directement sur l’écran de l’enceinte.

Grâce à la certification IP68, Boom 3i résiste à l’eau et à la poussière, tandis que clip autobloquant assure une fixation optimale. Son éclairage LED multicolore, avec plusieurs modes, crée l’ambiance idéale. Celui-ci peut même être synchronisé avec le rythme de la musique. Le produit peut également être utilisé comme batterie externe pour recharger son smartphone. L’enceinte est disponible dès maintenant au prix de 69,99 € sur Soundcore.com, Amazon.com et auprès d’autres revendeurs.



Eufy robot aspirateur Omni C28

Marque leader des serpillières à rouleau, eufy lance le robot aspirateur Omni C28. Celui-ci est conçu pour les foyers avec animaux de compagnie et confrontés aux salissures du quotidien tout en offrant un excellent rapport qualité‑prix et des performances élevées.

Grâce à sa serpillière auto‑nettoyante HydroJet™ et à la longueur de serpillière la plus importante de sa catégorie, le C28 offre l’une des meilleures performances de lavage de sa classe. Les brosses DuoSpiral™ incluent un système anti‑emmêlement exclusif en 4 étapes et une puissance d’aspiration de 15 000 Pa garantissant des sols propres sans effort. La station Omni 5‑en‑1 réduit considérablement les interventions manuelles via l’automatisation de l’entretien en vidant la poussière, lavant et séchant la serpillière, remplissant l’eau, collectant les eaux usées et rechargeant le robot.

Le produit est disponible au prix de 599 € sur eufy.com et Amazon.fr.



Eufy Robot tondeuse C15

eufy étend l’écosystème d’entretien intelligent des jardins à travers la tondeuse robot eufy C15. Le produit propose une automatisation nouvelle génération à un prix plus accessible et sans compromis sur les performances premium promis par la marque.

Comme les tondeuses robotisées de la série E d’eufy, la C15 utilise la technologie Vision‑FSD, supprimant les câbles périmétriques enterrés et les configurations RTK complexes au profit d’une cartographie entièrement autonome.

La technologie V‑FSD basée sur l’IA détecte et évite intelligemment animaux, personnes et obstacles tout en générant des trajectoires de tonte optimisées pour un résultat uniforme et professionnel. Le modèle C15 couvre une surface de 500 m² et gère des pentes jusqu’à 32 %, ce qui le rend idéal pour la plupart des jardins urbains.

Le produit sera commercialisé dès mai pour le prix de 999 €.



Eufy Tire-lait portable S2 Pro

Doté d’un massage chauffant vibrant, le tire‑lait portable eufy S2 établit une nouvelle référence en matière de technologie de tire‑lait portable. Grâce à la technologie propriétaire VibraPump pour une extraction plus efficace et le soulagement des engorgements, et à HeatFlow 2.0 avec sept niveaux de chauffe réglables pour améliorer confort et rendement, le S2 optimise les performances en temps réel.

Son design transparent à 360° avec éclairage intégré assure un positionnement précis et un suivi jour et nuit, tandis que le Smart Pumping System 2.0 fournit des alertes avancées de remplissage et de débordement. Via l’application eufy, les utilisatrices peuvent contrôler les réglages à distance, personnaliser les rythmes d’aspiration et accéder à des séances guidées de relaxation. Ultra‑silencieux et mains libres, le S2 redéfinit praticité, personnalisation et innovation pour la maternité moderne.

Le produit sera disponible en mai au prix de 399 €.