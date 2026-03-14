Breitling fait revivre le premier chronographe de plongée au monde, et il est absolument irrésistible

Breitling a ressuscité la montre qui a inventé le chronographe de plongée : la Superocean Heritage B01 Chronograph 42 Reverse Panda.

Breitling lance une nouvelle montre qui rend hommage à l’un des moments les plus marquants de l’histoire des montres de plongée. La Superocean Heritage B01 Chronograph 42 Reverse Panda est une interprétation moderne de la SuperOcean réf. 807 originale, sortie en 1957. Cette montre est entrée dans l’histoire comme le premier chronographe de plongée au monde, et ce nouveau modèle en est l’héritier le plus direct à ce jour.

La réf. 807 originale est née à une époque passionnante. Les documentaires sous-marins de Jacques Cousteau captivaient l’imagination du monde entier, et la plongée sous-marine de loisir connaissait un essor considérable. Willy Breitling, pour qui les chronographes représentaient le savoir-faire emblématique de sa maison, souhaitait en faire partie. Concevoir un chronographe étanche était un véritable défi. Les poussoirs (les boutons qui commandent la fonction chronomètre) constituent des points faibles naturels par lesquels l’eau peut s’infiltrer. Breitling s’est associé au spécialiste des boîtiers Huguenin Frères pour résoudre ce problème. Le résultat : un boîtier étanche et robuste, une première pour une montre de plongée.

La référence 807 a également inauguré le cadran « panda inversé » – textes et sous-cadrans blancs sur fond noir. Un design saisissant, offrant une lisibilité optimale sous l’eau. Aucune autre montre ne proposait une telle configuration.

Pendant des années, elle est restée le seul chronographe de plongée existant. La nouvelle Heritage B01 42 rend hommage à cet héritage. Son cadran noir satiné soleil, avec ses sous-cadrans argentés contrastants, rappelle directement la configuration d’origine.

Un insert de lunette en céramique noire assorti offre une résistance aux rayures sans compromettre l’authenticité de la montre. Le résultat est, à mon avis, d’une grande élégance, et figure parmi les plus beaux chronographes sportifs actuellement disponibles. J’apprécie particulièrement son esthétique monochrome, une tendance que j’affectionne particulièrement chez Tudor et Omega ces dernières années. Le PDG, Georges Kern, la décrit comme « une expression moderne de la montre de plongée qui a révolutionné le genre ».

À l’intérieur, on retrouve le Calibre Manufacture 01 de Breitling, le mouvement de manufacture phare de la marque. Il oscille à 4 Hz, offre une réserve de marche d’environ 70 heures et est certifié chronomètre COSC. Un fond transparent permet de l’admirer pleinement. Les détails pratiques sont soignés et bien pensés. Le boîtier en acier inoxydable mesure 42 mm de diamètre et 14,55 mm d’épaisseur, et est étanche jusqu’à 200 mètres.

Les aiguilles des heures en forme de flèche et des minutes en forme de lance, emblématiques du modèle original du milieu du XXe siècle, sont mises en valeur par le Super-LumiNova appliqué sur les aiguilles et les index, assurant ainsi une lisibilité optimale même en faible luminosité.

Deux options de bracelet sont proposées : un bracelet en maille de caoutchouc noir ou un bracelet Ocean Classic en acier inoxydable, tous deux dotés d’une boucle déployante.