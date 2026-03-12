Valerion une vente flash Amazon avec des réductions jusqu’à 790 €

Valerion prend part aux ventes flash Amazon de Printemps avec des réduction pouvant aller jusqu’à 790 €.
Alors que les ventes flash de printemps d’Amazon
reviennent du 10 au 16 mars, Valerion, spécialiste des projecteurs longue focale
haut de gamme, lance des promotions exclusives pour transformer tous les espaces
communs en home cinéma, du salon à la chambre en passant par le jardin pour une
séance en plein air.
Les projecteurs Valerion offrent une qualité cinématographique, une clarté vive et
des mouvements fluides qui subliment chaque moment, que ce soit une soirée
cinéma à grand spectacle, une partie sur un jeu compétitif ou la finale d’une intense
compétition. Pendant la période promotionnelle, le StreamMaster Plus 2 et la série
VisionMaster bénéficient de réductions allant jusqu’à 790 €.
Valerion StreamMaster Plus 2
Le StreamMaster Plus 2 transforme votre mur en écran de cinéma, offrant des
détails 4K riches et une luminosité éclatante qui reste intacte même lorsque vos
amis se réunissent et que les lumières restent allumées. Grâce à sa large
compatibilité HDR, notamment avec Dolby Vision, HLG et HDR10+, ainsi qu’à la
prise en charge d’IMAX Enhanced, chaque scène est restituée avec profondeur et
clarté
Prix initial : 1999 € -> prix durant les ventes flash : 1352 € ( soit une réduction de
647 €) Cliquez sur le lien Amazon
Série Valerion VisionMaster
Grâce à une triple source lumineuse laser RVB et à une optique de précision, la
série VisionMaster offre un contraste saisissant, des couleurs plus riches et des
reflets lumineux qui subliment chaque expérience partagée. La précision des
couleurs calibrées par l’ISF font que chaque film, jeu ou événement sportif en direct
apparaît exactement comme ses créateurs l’ont imaginé. L’atmosphère de la pièce
change lorsque l’écran s’illumine et chaque moment partagé ainsi devient un
souvenir gravé dans les mémoires.
● Valerion VisionMaster Pro :
Prix initial : 2499 € -> prix durant les ventes flash : 1709 € ( soit une réduction de
790 €) Cliquez sur le lien Amazon
● Valerion VisionMaster Pro 2 :
Prix initial : 2999 € -> prix durant les ventes flash : 2279 € ( soit une réduction de
720 €) Cliquez sur le lien Amazon