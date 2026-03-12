Valerion une vente flash Amazon avec des réductions jusqu’à 790 €

Valerion prend part aux ventes flash Amazon de Printemps avec des réduction pouvant aller jusqu’à 790 €.



Alors que les ventes flash de printemps d’Amazon

reviennent du 10 au 16 mars, Valerion, spécialiste des projecteurs longue focale

haut de gamme, lance des promotions exclusives pour transformer tous les espaces

communs en home cinéma, du salon à la chambre en passant par le jardin pour une

séance en plein air.

Les projecteurs Valerion offrent une qualité cinématographique, une clarté vive et

des mouvements fluides qui subliment chaque moment, que ce soit une soirée

cinéma à grand spectacle, une partie sur un jeu compétitif ou la finale d’une intense

compétition. Pendant la période promotionnelle, le StreamMaster Plus 2 et la série

VisionMaster bénéficient de réductions allant jusqu’à 790 €.



Valerion StreamMaster Plus 2

Le StreamMaster Plus 2 transforme votre mur en écran de cinéma, offrant des

détails 4K riches et une luminosité éclatante qui reste intacte même lorsque vos

amis se réunissent et que les lumières restent allumées. Grâce à sa large

compatibilité HDR, notamment avec Dolby Vision, HLG et HDR10+, ainsi qu’à la

prise en charge d’IMAX Enhanced, chaque scène est restituée avec profondeur et

clarté

Prix initial : 1999 € -> prix durant les ventes flash : 1352 € ( soit une réduction de

647 €) Cliquez sur le lien Amazon



Série Valerion VisionMaster

Grâce à une triple source lumineuse laser RVB et à une optique de précision, la

série VisionMaster offre un contraste saisissant, des couleurs plus riches et des

reflets lumineux qui subliment chaque expérience partagée. La précision des

couleurs calibrées par l’ISF font que chaque film, jeu ou événement sportif en direct

apparaît exactement comme ses créateurs l’ont imaginé. L’atmosphère de la pièce

change lorsque l’écran s’illumine et chaque moment partagé ainsi devient un

souvenir gravé dans les mémoires.

● Valerion VisionMaster Pro :

Prix initial : 2499 € -> prix durant les ventes flash : 1709 € ( soit une réduction de

790 €) Cliquez sur le lien Amazon



● Valerion VisionMaster Pro 2 :

Prix initial : 2999 € -> prix durant les ventes flash : 2279 € ( soit une réduction de

720 €) Cliquez sur le lien Amazon

