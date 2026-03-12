Teufel Reflekt 2, l’ingénierie acoustique au service du Dolby Atmos

Teufel dévoile les Reflekt 2, une évolution majeure de ses enceintes d’effets certifiées Dolby Atmos.

Cette nouvelle génération se distingue par un design harmonisé avec la série Ultima, un système de fixation murale optimisé et une architecture plus simple à réparer. Grâce à leur grande polyvalence et à l’intégration d’un commutateur de mode, ces enceintes proposées à 299,99 € s’adaptent à toutes les configurations : elles peuvent être posées directement sur des enceintes colonnes ou fixées au mur selon les contraintes de votre pièce.





Pour une compatibilité totale avec les productions actuelles, elles prennent également en charge le format DTS:X, restituant ainsi toute la profondeur des bandes-son modernes.

Performances acoustiques : Puissance, précision et modularité Équipées d’une architecture 2 voies et de haut-parleurs médium/grave à long débattement, les Reflekt 2 garantissent une pression acoustique élevée sans aucune distorsion. Que ce soit dans un salon ouvert ou une salle home-cinéma dédiée, elles assurent une restitution sonore d’une netteté exemplaire et s’harmonisent parfaitement avec vos équipements actuels, tout particulièrement avec la gamme Ultima.

