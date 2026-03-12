L’Oppo Find N6 pourrait bien avoir trouvé la formule du smartphone pliable idéal

L’Oppo Find N6 pliable pourrait arborer un pli d’écran à peine perceptible, ce qui le distinguerait des autres modèles pliables du marché.

Oppo a dévoilé quelques informations sur son smartphone pliable Find N6 de nouvelle génération avant son lancement mondial prévu ce mois-ci. La grande nouveauté ? La promesse d’un écran interne sans pli visible.

Sur une page dédiée du site web d’Oppo, le constructeur affirme avoir enfin réalisé une prouesse technologique : un écran sans pli central visible. C’est en partie pour cette raison que le Find N6 figure parmi les smartphones de 2026 que nous avons le plus hâte de découvrir.

Dans la section « Remarques » de la page, Oppo explique qu’un pli invisible « désigne un effet visuel où le pli est généralement imperceptible sous la plupart des angles de vision et dans des conditions d’utilisation normales. Cela ne signifie pas que le pli est physiquement absent. Sa visibilité peut varier selon la perception individuelle, l’éclairage et le contenu affiché. » Ainsi, même si le pli ne disparaît pas complètement, il sera moins visible lors de la navigation en mode tablette, ce qui représente un progrès significatif vers le smartphone pliable idéal.

C’est une excellente nouvelle pour tous, et pas seulement pour le marché chinois. L’événement est présenté comme un « lancement mondial » le 17 mars (soit aux premières heures du 18, heure britannique), ce qui laisse fortement penser que le produit sera disponible hors de Chine. Son prédécesseur n’a jamais été commercialisé officiellement en dehors du continent.

Par ailleurs, on peut s’attendre à ce que les appareils photo soient au cœur des nouveautés, grâce à la collaboration d’Oppo avec le géant de la photographie Hasselblad. On aura droit à un capteur principal de 200 MP, pour commencer. Le Find N6 sera également fourni avec un stylet. Ou plutôt, comme l’appelle Oppo, un stylet IA. Mis à part l’intégration de l’IA à tous les appareils, nous ne savons pas encore exactement ce que cela signifie. « Le premier stylet IA conçu pour les appareils pliables », affirme Oppo. « Pensez-y. Dessinez-le. Instantanément. » L’étiquette précise que les fonctionnalités seront utilisables sans le stylet. De plus, celui-ci sera vendu séparément.