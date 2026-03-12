Les nouvelles enceintes portables Sonos Play et Era 100 SL (sans micro) enrichissent la gamme avec de nouvelles fonctionnalités

La Sonos Play est étanche, offre 24 heures d’autonomie et des composants similaires à ceux de l’Era.

Sonos a annoncé deux nouvelles enceintes grand public, étoffant ainsi sa gamme d’options fixes et portables. La Sonos Play (ci-dessus) est une enceinte portable sur batterie, dotée du Bluetooth et d’une poignée de transport. Son design et ses composants rappellent ceux de la populaire enceinte multiroom Era 100.

Par ailleurs, Sonos propose une version sans microphone de l’Era 100 : l’Era 100 SL. Une enceinte aussi performante, mais plus adaptée à ceux qui n’ont pas l’intention d’utiliser la commande vocale ou les assistants vocaux.

Intéressons-nous de plus près à l’enceinte Sonos Play, de loin la plus intéressante des deux nouveautés. Conçue pour se positionner entre les enceintes portables Roam 2 et Move 2, tant en termes de prix que de taille et de puissance, elle promet une expérience sonore similaire à celle de l’Era 100.

A priori au même prix que l’Era 100, elle est légèrement plus fine, plus légère et plus facile à transporter grâce à la petite dragonne amovible à l’arrière. À titre de comparaison, la Roam 2 est proposée à 179 € et la Move 2 à 499 € ; cette enceinte pourrait donc constituer une alternative intéressante.

Côté son, elle intègre deux tweeters pour une séparation stéréo optimale et un haut-parleur de médiums. Elle dispose également de deux radiateurs passifs supplémentaires par rapport à l’Era 100, afin de compenser sa taille réduite et d’améliorer les basses.

Elle peut être connectée à tous les autres appareils de la gamme et, pour la première fois, peut être appairée via Bluetooth, sans nécessiter de Wi-Fi. Cela signifie que vous pouvez connecter jusqu’à quatre enceintes Play ou Move 2 pour une expérience similaire où que vous soyez.

L’autonomie est de 24 heures sur une seule charge et l’enceinte est certifiée IP67 pour sa résistance à l’eau et à la poussière. Vous pouvez également utiliser la batterie comme batterie externe pour recharger vos appareils, et une base de chargement est fournie pour une utilisation à domicile.

Les Sonos Play et Era 100 SL sont disponibles en précommande dès aujourd’hui et seront commercialisées à partir du 31 mars, à 349 € et 199 €.