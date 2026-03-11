On a testé le Luna Ring Gen 2 : l’intelligence est là, mais la finesse manque

La Luna Ring 2 est un appareil de bien-être accompli, mais elle n’offre pas une sensation aussi “premium” que ses concurrentes aux prix similaires.



La Luna Ring de deuxième génération rejoint la liste croissante d’objets métalliques brillants conçus pour être portés comme des bijoux quotidiens mais qui, en réalité, dissimulent de sérieuses capacités de bien-être sous leurs boîtiers attirant l’œil (également connus sous le nom de bagues connectées).

Livrée dans un étui de transport et de chargement chic à l’effet de verre, la Luna Ring 2 donne l’impression d’être un colis spécial à son arrivée. Cependant, lorsqu’elle est portée régulièrement, elle se met au travail pour surveiller constamment un certain nombre de paramètres clés et de biomarqueurs afin de suivre votre santé et votre forme physique.

À 329 €, elle est légèrement moins chère que les rivales d’Oura et d’Ultrahuman, et pourtant, l’entreprise propose toutes ses fonctionnalités basées sur l’IA dans le prix global, plutôt que de les cacher derrière un mur de paiement (abonnement).

Cependant, il y a un compromis fait sur la taille globale et le format, qui n’est tout simplement pas aussi confortable ou élégant que les bagues mentionnées précédemment. Mais pour ceux qui souhaitent suivre leurs pas, améliorer leur sommeil et recevoir des recommandations de réduction du stress sur une application smartphone conviviale, la Luna Ring 2 est un ajout digne d’intérêt à la liste de courses.



Luna Ring Gen 2 : un design plus volumineux

Pesant 3,5 g, la Luna Ring se situe dans la même catégorie que l’Oura Ring de quatrième génération, elle-même l’une des bagues connectées les plus vendues sur le marché. Cependant, le format global est plus volumineux que celui de l’Oura Ring 4 et de l’Ultrahuman Ring Air, une grande partie des composants électriques à l’intérieur de la bague étant visible même lorsqu’on la porte.

Cela est dû au fait que certains capteurs dépassent de la bague afin de rester en contact constant avec la peau. C’est clairement un avantage lorsqu’il s’agit de récolter des données fiables, mais Oura et Ultrahuman ont réussi à éliminer cet aspect de leurs produits.

Non seulement la Luna Ring est légèrement plus inconfortable à porter régulièrement, mais elle peut aussi être une source de distraction la nuit, car les LED vertes du capteur de fréquence cardiaque optique clignotent sporadiquement… et elles sont clairement visibles.

La bague ressemble, eh bien, beaucoup à une bague, car elle se décline en finitions telles que “Stardust Silver”, “Sunlit Gold” et “Midnight Black”. La boîte de présentation dans laquelle elle est livrée ressemble beaucoup à un bijou haut de gamme, tandis que le chargeur “Surge”, élégant bien qu’un peu “bling-bling”, est conçu de manière à sembler lui aussi un peu spécial.

Luna est également le seul fabricant majeur de bagues connectées à proposer cet étui de chargement séparé (à la manière des AirPods d’Apple), qui peut effectivement augmenter l’autonomie de la bague à environ 30 jours, sans avoir besoin d’une source d’alimentation.

Le dernier élément de design à noter est le léger pli sur l’extérieur de la bague. C’est une signature de Luna, car cela vous permet de déterminer rapidement le “sud” de la bague, ce qui aide à la placer dans l’étui de chargement.

Quelles fonctionnalités ?

Il n’y a vraiment pas grand-chose pour séparer les bagues connectées de nos jours, toutes semblant arborer un capteur de fréquence cardiaque optique, un capteur d’oxygène sanguin, un capteur de photopléthysmographie (PPG) et un accéléromètre quelconque pour détecter le mouvement.

La Luna Ring ne dispose que d’un accéléromètre à trois axes, contre l’unité à six axes de l’Ultrahuman Ring Air, ce qui, en théorie, devrait la rendre moins capable de détecter automatiquement les activités et de compter les pas — mais on n’a pas trouvé que c’était le cas. Il y a aussi un capteur de température corporelle, ce qui est excellent pour la santé des femmes et le suivi de la fertilité, ainsi qu’une batterie intégrée qui tient entre quatre et sept jours sur une seule charge — ce qui est sans doute la norme de l’industrie.

Comme mentionné précédemment, Luna ne cache pas ses fonctionnalités derrière des abonnements onéreux. Une fois la bague achetée, vous accédez à toutes les fonctions de bien-être, de l’analyse du sommeil aux planificateurs de repas assistés par l’IA, en passant par les rappels pour boire plus d’eau.

Le seul inconvénient est qu’elle ne se synchronise pas avec d’autres applications de fitness et de bien-être comme le fait une grande partie de la concurrence, seule l’intégration Apple Health étant proposée sur la bague que l’on a testée. Oubliez donc l’enregistrement de vos courses Strava ou le partage de données avec des applications dédiées à la santé féminine. Il vous faudra une Oura Ring pour cela.

Des capteurs plus inconfortables

La bague elle-même est un peu plus volumineuse que la concurrence, et on a personnellement trouvé les capteurs intérieurs en relief plus inconfortables que les modèles qui parviennent à loger discrètement tous les capteurs sur une surface plane.

Ce n’est rien de majeur, mais c’était particulièrement flagrant en portant la bague la nuit, où les LED vertes du capteur de fréquence cardiaque clignotaient par moments de façon intense et brillante aux yeux de tous. Malgré cela, la bague s’est révélée excellente pour le suivi des mesures clés, son comptage de pas correspondant non seulement étroitement à celui des bagues rivales, mais se situant également dans une fourchette acceptable par rapport à une Garmin Enduro 3 — mon tracker de fitness personnel de prédilection.

L’analyse de la fréquence cardiaque était un peu décalée, mais on a constaté que c’était le cas avec toutes les bagues connectées. Ce n’est tout simplement pas aussi précis ou fiable qu’une ceinture pectorale dédiée, mais cela donne une bonne indication des calories brûlées et de l’effort.

La Luna Ring s’est également révélée très douée pour détecter automatiquement diverses activités quotidiennes évidentes, comme les marches matinales ou les petits joggings. Elle a eu plus de mal à repérer des activités comme le cyclisme en salle (le manque de mouvement du haut du corps n’aide probablement pas) et des efforts plus spécifiques, comme le paddle-board. Et, comme pour la plupart des options sur le marché, vous devez confirmer physiquement les activités dans l’application à la fin de la journée, ce qui signifie passer du temps à faire défiler les données fournies pour valider les choses.

Les bagues connectées sont fantastiques pour suivre le bien-être général et le sommeil, la Luna Ring faisant un travail remarquable pour déterminer mes différents cycles de sommeil et suggérer des moyens d’améliorer la qualité du sommeil, mais elles ne remplaceront probablement pas encore vos trackers de fitness dédiés.

On a enlevé la Luna à la salle de sport car elle s’avérait inconfortable lors de tout exercice nécessitant de la poigne, et par peur de la rayer sur des haltères. Bien qu’elle soit parfaite pour ceux qui se contentent d’activités cardio (bien que les relevés de fréquence cardiaque ne soient pas fiables à 100 %), elle n’est pas aussi adaptée à tout ce qui implique de manipuler des poids.

Une application smartphone impressionnante

L’application smartphone de Luna est impressionnante, avec toutes les fonctionnalités de santé et de bien-être imaginables incluses dès le départ. Cela comprend des éléments tels qu’une fenêtre de caféine personnalisée, le suivi de la santé des femmes et même un moyen pratique de suivre manuellement l’hydratation.

Mais comme nous l’avons déjà évoqué, cela nécessite de passer pas mal de temps dans l’application. Non seulement vous voudrez vérifier la qualité du sommeil et l’aptitude à l’exercice dès le matin, mais vous devrez également enregistrer manuellement la consommation d’eau ou noter une séance d’entraînement si vous pensez que les systèmes de Luna ne la détecteront pas automatiquement. La meilleure façon de soulager le stress et d’améliorer le sommeil n’est-elle pas justement de ne pas regarder son téléphone tard le soir et dès le matin ?

Heureusement, tout est affiché logiquement dans l’application, et les données sont très faciles à lire grâce à des graphiques avec codes couleur et d’autres visualisations. De plus, l’IA Luna est toujours à disposition pour expliquer davantage n’importe quel sujet.

Il est possible de demander au modèle de langage de l’entreprise d’établir un plan de régime ou de concevoir un programme d’entraînement adapté selon vos objectifs. Cela fonctionne bien pour expliquer certains sujets complexes abordés dans l’application, comme la latence du sommeil, mais s’avère lent et assez basique pour tout ce qui est plus sur-mesure.

Les plans d’entraînement, par exemple, étaient simples, manquaient de conseils détaillés sur la posture et oubliaient de suggérer une plage de poids appropriée, tout en incluant des exercices comme les squats arrière et les soulevés de terre, qui ne sont pas exactement les mouvements les plus faciles pour les débutants. Évidemment, vous pouvez affiner la demande, mais l’IA de Luna est lente et peut s’égarer. De plus, on a l’impression qu’on pourrait facilement obtenir la même chose en tapant quelques instructions simples dans ChatGPT.

Verdict Luna Ring Gen 2

En tant que méthode pour gérer le stress et suivre les facteurs qui impactent la qualité du sommeil, la Luna est excellente et performe aussi bien que la concurrence à prix similaire.

Associée à l’application, qui offre des perspectives réellement utiles sur la manière d’améliorer globalement son bien-être et de réduire le stress quotidien, elle s’avère être un outil puissant dans l’arsenal de santé et de fitness, un outil qui ne fait que s’améliorer à mesure qu’on le porte longtemps.

Son design n’est pas aussi soigné, compact ou “bijou” que celui de ses rivales Oura et Ultrahuman, mais l’étui de chargement Surge est une aubaine pour quiconque voyage fréquemment, car il offre 30 jours d’autonomie supplémentaire.

Au final, la Luna Ring Gen 2 regorge d’intelligence liée au bien-être dans un emballage élégant. Mais son design volumineux et ses capteurs clignotants l’empêchent de sembler véritablement haut de gamme.