Ryan Gosling porte une montre connectée de luxe dans Project Hail Mary

Ryan Gosling porte une TAG Heuer Connected Calibre E5 pour sauver le monde dans l’un des blockbusters de science-fiction les plus attendus de 2026.

Ryan Gosling part dans l’espace lointain – et il n’y va pas seul. La star hollywoodienne porte une TAG Heuer Connected Calibre E5 dans Project Hail Mary. Un choix judicieux, car nous pensons qu’il s’agit de l’une des meilleures montres connectées du marché.

Le film est basé sur le best-seller éponyme d’Andy Weir. Gosling y incarne Ryland Grace, un professeur de sciences qui se réveille sur un vaisseau spatial sans aucun souvenir de son identité ni de la raison de sa présence. À mesure que la mémoire lui revient, il découvre sa mission : découvrir ce qui provoque l’extinction du soleil – et l’arrêter. Le film est réalisé par Phil Lord et Christopher Miller, sur un scénario de Drew Goddard. Il promet d’être un voyage épique et chargé d’émotion à travers l’espace, ancré dans une science réelle.

La TAG Heuer Connected Calibre E5 apparaît tout au long du film. La montre est portée par Grace lors de moments d’analyse, d’expérimentation et de prise de décision à bord du vaisseau. Elle arbore un boîtier en titane associé à un bracelet rouge vif. Seul dans l’espace, sans contact humain et avec des ressources limitées, la montre devient l’un des rares compagnons constants de Grace. Dans un environnement où la précision et le timing sont essentiels, la montre connectée s’intègre naturellement dans l’univers de l’histoire.

Gosling est ambassadeur de TAG Heuer depuis 2021. L’horloger suisse affirme que ce partenariat repose sur des valeurs partagées de résilience, d’innovation et de dépassement des limites. Ce n’est pas la première fois que son travail à l’écran croise la marque, comme on a pu le voir notamment dans The Gray Man. Mais Project Hail Mary marque une intégration plus profonde, la montre étant directement tissée dans le parcours du personnage plutôt que d’apparaître simplement comme un accessoire.

TAG Heuer déclare que la Connected Calibre E5 reflète la tension centrale du film — là où la technologie de pointe rencontre l’émotion profondément humaine.

Project Hail Mary sort au cinéma dans le monde entier le 20 mars 2026.