Epson Lifestudio Projector EF-72 : pourrait-il remplacer votre téléviseur ?

L’Epson Lifestudio EF-72 est un projecteur 4K Pro-UHD élégant et facile à utiliser, doté d’un streaming intelligent et d’un placement flexible, mais est-il parfait ?



Un nouveau type de projecteur s’invite dans votre salon. Pas la grosse boîte noire que l’on cache sur une étagère, mais quelque chose que l’on laisse bien en vue — comme une lampe ou un livre d’art soigneusement choisi. On l’appelle le projecteur de table basse. Lancé à 1000 $ aux États-Unis, l’Epson Lifestudio Projector EF-72 est exactement cela. C’est un projecteur intelligent 4K Pro-UHD de 1000 lumens avec Google TV et un son par Bose intégré. Il est conçu pour siéger au centre de l’attention, avec une finition d’aspect chêne, un support inclinable et pivotant, et une lumière ambiante tactile pour ajouter une lueur douce à votre salon.

Il s’agit du premier modèle portable RGB LED 3LCD d’Epson dans la nouvelle gamme Lifestudio, et l’argument est simple : un seul boîtier qui diffuse du contenu, permet de jouer, diffuse de la musique et projette une image allant jusqu’à 150 pouces sur votre mur. Pas de rack AV. Pas de spaghettis de câbles. Il suffit de le poser, de le pointer où vous voulez et d’appuyer sur lecture. La grande question ? Le projecteur de table basse est-il vraiment une bonne idée — ou simplement une jolie idée ? Nous avons vécu avec le projecteur Lifestudio pendant quatre mois pour le découvrir.



Design et fabrication : il est séduisant

Commençons par l’évidence : le projecteur Lifestudio est superbe. On l’a laissé posé sur une table d’appoint pendant des mois et jamais ressenti le besoin de le cacher. Il s’intègre parfaitement — plus comme un objet de design qu’un boîtier technologique — et c’est un peu le but recherché. Il est suffisamment petit et léger pour être déplacé entre les pièces ou emporté chez un ami, bien qu’il nécessite une alimentation secteur ; il n’est donc pas véritablement « portable » au sens d’un fonctionnement sur batterie.

En main, lors des interactions avec le projecteur, il semble solide. Il n’y a pas de craquements ou de bruits de plastique bon marché lorsqu’on le déplace. Le support en aluminium a un poids rassurant, et la charnière inclinable et pivotante semble vraiment bien conçue. Vous pouvez l’incliner vers le haut de 90 degrés, vers le bas de 15 degrés, et le faire pivoter de 90 degrés vers la gauche ou la droite. On l’a orienté vers le plafond, tourné vers un mur vide, puis remis en place, et il maintient sa position sans broncher. C’est vraiment important lorsque vous l’ajustez en plein milieu d’un film, ou s’il se trouve dans un endroit où il pourrait être accidentellement bousculé.

Le dessus à l’aspect chêne adoucit joliment l’ensemble. Cela évite à l’EF-72 de paraître froid ou trop typé « matériel audiovisuel ». Associé à la large grille de haut-parleur en tissu gris, il a plus de points communs avec une enceinte sans fil élégante qu’avec un projecteur. Est-il tout à fait au niveau d’un équipement de luxe de chez Bang & Olufsen ? Pas tout à fait. Mais il s’en rapproche plus que la plupart des projecteurs ne pourraient y prétendre.

La lumière ambiante se contrôle en tapotant le dessus du projecteur. Vous pouvez faire défiler les niveaux de luminosité, basculer entre un blanc éclatant et un blanc chaud, ou déclencher un effet arc-en-ciel lumineux. C’est amusant et véritablement utile comme lampe d’appoint. On aimerait cependant que cela aille plus loin. Un système de type Philips Ambilight qui réagit à ce qui est à l’écran renforcerait vraiment l’atmosphère pendant les films.

Et, pour être pointilleux, on aimerait plus de personnalisation. Des dessus en bois interchangeables et différentes couleurs de tissu seraient formidables. Cela l’aiderait à s’intégrer dans davantage de styles de pièces. Si vous misez sur l’aspect « lifestyle », allez-y à fond.

Le seul véritable point faible est la télécommande. Elle fonctionne bien — la navigation Google TV est facile, avec des boutons de raccourci pour YouTube, Netflix, Amazon Prime Video et la télévision en direct — mais elle ne semble pas aussi premium que le projecteur lui-même. Elle est en plastique, légère et sa disposition est étrange. Epson a inversé les positions habituelles de la touche de volume et des commandes de chaînes (dans ce cas, la luminosité) par rapport à toutes les autres télécommandes que je possède, et même après des mois de test, on ne se trompe encore du premier coup. C’est un petit grief. Mais à ce prix, les petits détails de ce genre comptent.



Caractéristiques : tout est automatique

Passez cinq minutes avec l’EF-72 et vous réalisez qu’Epson ne l’a pas traité comme une expérience « le design d’abord, les spécifications après ». C’est un projecteur 4K Pro-UHD à part entière qui se trouve simplement avoir l’air d’être à sa place à côté d’un canapé. Bien qu’il soit bon de noter qu’Epson le décrit comme 4K, cette résolution est obtenue par décalage de pixels (pixel shifting) plutôt que par 4K native.

Les chiffres principaux sont solides : 1000 lumens de luminosité, prise en charge HDR10 et le moteur RGB LED 3LCD d’Epson. En pratique, cela signifie des couleurs plus précises sans les artefacts arc-en-ciel qui peuvent apparaître chez certains concurrents DLP à puce unique. Cela dit, certains rivaux vont à la fois plus loin en luminosité et en profondeur de noir, offrant des zones claires plus percutantes et des noirs plus profonds si la performance absolue est votre priorité.

On l’a testé sur une image de 90 à 110 pouces sur un mur blanc uni, en regardant Only Murders in the Building, Fallout, la dernière saison de Stranger Things, Eden et Mickey 17. Il a constamment offert des tons riches et des détails solides. Les rouges sont vraiment rouges. Les verts ne dérivent pas vers le néon. Les séries plus sombres comme Fallout tiennent bien la route, même si ce n’est pas un monstre en termes de niveau de noir.

Il dispose également d’une correction de la couleur du mur si vous n’avez pas le budget ou l’espace pour un écran de projection dédié. Cela fonctionne vraiment bien, c’est rapide et automatique, ajustant subtilement l’image pour compenser les murs cassés ou légèrement teintés sans que vous ayez à plonger dans les menus.

Google TV est intégré, ce qui est excellent. Pas de dongles HDMI qui pendent à l’arrière. Pas de télécommandes supplémentaires qui encombrent la table. Vous vous connectez une fois et vos applications, listes de lecture et recommandations vous suivent. Il dispose de presque tous les services de streaming et de télévision de rattrapage attendus — avec une omission notable : pas de BBC iPlayer, du moins pas encore. Pour les utilisateurs britanniques, c’est très frustrant.

Vient ensuite l’audio. Le « Sound by Bose » aurait pu n’être qu’un logo apposé sur la boîte ; bien que les dialogues soient clairs et qu’il remplisse une pièce de taille moyenne, le système de 10W manque de vrai punch. Les explosions ne frappent pas tout à fait avec le poids qu’elles devraient, et la scène sonore semble plutôt locale qu’immersive. Pour un visionnage quotidien, c’est suffisant. Pour les soirées blockbusters, vous voudrez probablement des enceintes externes. Heureusement, la prise en charge Bluetooth facilite la chose. Ajoutez l’ALLM pour le jeu, la connectivité USB-C et cette suite de configuration automatique intelligente, et l’EF-72 semble très bien équipé.



Interface : Google TV est génial

Les projecteurs exigeaient autrefois de la patience. Des menus rappelant le Ceefax (quand ils en avaient). Une saisie lente. Des grilles de correction trapézoïdale fastidieuses. L’EF-72 évite largement cette époque. La configuration a été sans douleur. Je l’ai placé sur une table d’appoint, on l’a orienté grossièrement vers un mur, et en quelques secondes, la mise au point automatique et la correction du trapèze avaient tout cadré. On l’a délibérément poussé hors de son axe plusieurs fois pendant les tests, juste pour voir s’il paniquerait. Ce ne fut pas le cas. Il s’est rapidement corrigé à chaque fois.

Google TV fait la majeure partie du travail ici, et ce n’est pas une mauvaise chose. L’interface est propre, axée sur le contenu et réactive. Le défilement est fluide, le changement d’application est rapide, et la recherche affiche réellement des résultats provenant de l’ensemble des services au lieu de vous forcer à passer de l’un à l’autre. Une fois connecté, les recommandations commencent à sembler véritablement adaptées à mes goûts. Le cast depuis un téléphone a fonctionné de manière fiable lors de mes tests, et la recherche vocale est pratique quand vous ne vous rappelez plus sur quelle plateforme se trouve une série. Les profils permettent de séparer les historiques de visionnage, ce qui évite les disputes.



Performances : des couleurs précises

C’est là que les projecteurs « lifestyle » sont souvent pris en défaut. Ils font bonne figure sur une étagère, puis déçoivent une fois les lumières éteintes. L’EF-72 évite globalement ce sort. Dans une pièce sombre, l’image est nette et assurée. Le détail se maintient bien autour de 100 pouces, et le contenu HDR montre un contrôle décent des zones claires sans brûler les scènes lumineuses. Les niveaux de noir ne rivaliseront pas avec un téléviseur OLED dédié — ils ont tendance à paraître un peu plats — mais ils sont plus que respectables pour un projecteur de cette catégorie.

La gestion des mouvements est également solide. Les scènes d’action rapides restent cohérentes, et le visionnage de sport semble fluide. Avec l’ALLM activé, les performances de jeu sont suffisamment réactives pour des sessions sur console. J’ai passé quelques heures à jouer à Fortnite sur Xbox Series S et je n’ai pas remarqué de décalage frustrant, ce qui est à peu près tout ce que la plupart des gens demanderont à un projecteur comme celui-ci.

Les performances en journée sont naturellement plus difficiles. Avec les rideaux tirés ou les stores à moitié fermés, il est tout à fait utilisable. En plein jour, vous perdrez en impact — c’est simplement de la physique. Les performances audio méritent une autre mention, même avec leurs limites. Pour la télévision et le streaming quotidiens, c’est pratique et clair. N’attendez simplement pas un grondement cinématographique sans aide extérieure.



Notre verdict

L’EF-72 n’est pas conçu pour le puriste du home-cinéma pur et dur qui mesure les niveaux de noir pour le sport. Il est conçu pour les vraies maisons, les vraies pièces et les personnes qui veulent de la flexibilité. Après plusieurs mois à le déplacer entre différents espaces, à l’utiliser comme substitut occasionnel à la télévision, à organiser des soirées cinéma improvisées et même à projeter au plafond pour un visionnage tard le soir, il est clair que ce projecteur s’adapte à vous plutôt que d’exiger une installation dédiée. C’est sa plus grande force.

Il est véritablement élégant. Il est facile à déplacer, même s’il faut toujours une prise de courant. La plateforme intelligente est mature et agréable à utiliser au quotidien. Et les fonctions de configuration automatique et de correction de la couleur du mur signifient que vous passez plus de temps à regarder et moins de temps à ajuster. Oui, certains concurrents vont plus loin dans les noirs. Oui, l’audio de 10W pourrait avoir plus de punch et d’immersion. Et oui, la télécommande pourrait sembler plus spéciale. Mais si ce que vous voulez, c’est un projecteur qui se fond dans votre décor, remplace un téléviseur dans de nombreux scénarios et ne nécessite pas de diplôme en ingénierie audiovisuelle, l’EF-72 est un choix convaincant.