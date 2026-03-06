On a testé le Nothing Phone 4a : l’un de nos téléphones abordables préférés mis à jour là où il faut

Nouveau look, nouvelles lumières, nouvel appareil photo. Toujours le même excellent rapport qualité-prix ?



Il faut bien l’accorder à Nothing : dans un monde de smartphones tous identiques, la marque britannique axée sur le design continue de faire les choses un peu différemment. Le Phone 4a se démarque à nouveau par son style, tout en apportant une nouvelle évolution de l’éclairage Glyph, signature de la firme.

Cependant, l’apparence ne fait pas tout — et à première vue, le matériel n’est pas un bond de géant par rapport au Phone 3a sortant. Mais celui-ci était l’un de mes appareils à bas prix préférés de 2025, donc même des mises à jour incrémentales pourraient peser lourd. Troquer le téléobjectif 2x basique de l’ancien téléphone pour un zoom 3,5x bien plus compétitif semble d’ailleurs être un peu plus qu’une simple mise à jour « incrémentale ». Le Phone 4a arrive en Europe à 349 €, ce qui est le territoire privilégié de l’entrée de gamme. Il est moins cher que le Google Pixel 10a et rivalise avec des stars abordables comme le OnePlus Nord CE 5. A-t-il les capacités photographiques pour devenir le choix de référence en termes de rapport qualité-prix.

Design et fabrication : montrez-moi comment « glypher »

Préparez vos lunettes de soleil : la nouvelle barre Glyph du Phone 4a est une véritable bombe. Le nouveau système d’éclairage intègre 63 mini-LED réparties sur six zones, empilées verticalement sur le côté droit de l’îlot photo arrière. Il est 40 % plus lumineux que les bandes glyph du Phone 3a et est encore plus personnalisable.

Les LED clignotent pour indiquer les paiements sans contact NFC, le compte à rebours de votre appareil photo et le volume de l’appareil. Elles affichent des motifs sur mesure pour signaler les notifications ou les appels de contacts spécifiques. Le témoin lumineux rouge d’enregistrement vidéo a également été conservé de son prédécesseur. Oui, c’est un peu gadget — mais on adore ça quand même.

Le Phone 4a n’est pas une rupture majeure en termes de design, avec un bloc caméra plus sculpté qui dépasse un peu plus pour accueillir l’objectif périscopique. La section transparente en dessous présente désormais des éléments plus fluides, pour un look plus élégant qui ressort vraiment sur mon unité de test blanche.

L’aversion initiale de Nothing pour la couleur a également disparu : le Phone 4a est disponible dans des tons rose poudré ou bleu denim, en plus des traditionnels noir et blanc.

Un changement mineur mais bienvenu : la touche « Essential Key » a été déplacée sur le côté gauche du téléphone, bien à l’écart des boutons d’alimentation et de volume. Même avec une forme plus prononcée, on n’arrivait jamais à la distinguer des autres sur le Nothing Phone 3a.

Le cadre central est en polycarbonate, mais ne fait pas « cheap » comme certains téléphones en plastique peuvent le faire. Il y a du verre des deux côtés, ce qui aide à donner l’impression d’un combiné plus coûteux qu’il ne l’est réellement. Le verre Gorilla Glass 7i devrait préserver l’écran des rayures après quelques années passées à entrer et sortir de votre poche.

La résistance IP64 est loin d’être la meilleure de sa catégorie, même parmi ses rivaux à petit prix. Nothing affirme cependant qu’il a survécu à une immersion dans 25 cm d’eau pendant vingt minutes lors de tests internes ; il supportera donc une chute accidentelle dans l’évier de la cuisine. Nous n’avons rien à reprocher au capteur d’empreintes sous l’écran, aussi rapide et précis que n’importe quel téléphone à moins de 300 £ que j’ai pu essayer.

Écran et son : brillez de mille feux

Des bordures plus fines permettent au Phone 4a de loger un écran de 6,78 pouces, une augmentation mineure mais appréciable par rapport au modèle de l’an dernier. Elles sont toujours plus épaisses que sur un fleuron, mais bien moins massives que celles du Google Pixel 10a. Les coins de la dalle sont aussi un peu plus arrondis cette fois-ci, suivant les tendances actuelles du design mobile.

La résolution a été boostée, offrant désormais 440 pixels par pouce ; les images et le texte sont par conséquent d’une netteté absolue. Le taux de rafraîchissement adaptatif peut maintenant varier entre 30 et 120 Hz grâce à la technologie LTPS. Il a toujours été rapide à réagir aux mouvements à l’écran, vous n’avez donc pas besoin de le forcer en permanence à 120 Hz.

La luminosité a également fait un pas dans la bonne direction : le Phone 4a plafonne officiellement à 4500 nits — un bond par rapport aux 3000 nits de l’ancien modèle, bien que cela ne soit que lors de l’affichage de contenu HDR (et sur une petite partie de l’écran). Une luminosité en extérieur annoncée à 1600 nits est bien plus réaliste ; je n’ai eu aucun problème majeur de visibilité dehors, même sous un soleil radieux, ce qui le place parmi les meilleurs téléphones abordables.

Les écrans AMOLED de qualité se sont véritablement démocratisés aujourd’hui, mais Nothing a tout de même fait du bon travail sur l’équilibre des couleurs. Le préréglage « Alive » est très expressif, avec des rouges et des verts percutants, mais vous avez la possibilité de passer à un look plus naturel avec le mode « Standard ». Le contraste est superbe et les noirs sont parfaitement profonds. Les angles de vision sont également fantastiques. Regarder des vidéos en streaming sur ce téléphone est un vrai régal pour les yeux. Le haut-parleur orienté vers le bas et le tweeter de l’écouteur ne peuvent pas offrir une expérience audio du même niveau, mais ils montent décemment en volume et la clarté est aussi bonne que ce que j’attendais d’un appareil abordable.

Appareils photo : prêt pour mon gros plan

Il y a douze mois, un téléphone d’entrée de gamme pouvait se passer d’un zoom performant. Le téléobjectif fixe 2x du Phone 3a laissait d’ailleurs de la place au Phone 3a Pro et son périscope 3x. La concurrence de 2026 est un peu plus rude, la firme a donc offert une mise à niveau à son modèle le plus abordable. Le Phone 4a embarque le même capteur fourni par Samsung que le fleuron Phone 3, avec un grossissement 3,5x qui vous rapproche utilement de vos sujets. Le nombre élevé de pixels (50 MP) permet également d’atteindre un zoom 7x via un recadrage du capteur.

De jour, il livre des clichés impressionnament propres pour le prix, avec des sujets au premier plan bien définis et un joli flou d’arrière-plan. Les détails fins comme la peau, les poils ou les briques sont bien préservés, tandis que la plage dynamique est assez large. J’ai trouvé que l’accentuation de la netteté pouvait parfois être un peu agressive, et l’exposition un peu élevée, mais dans l’ensemble, il produit des photos attrayantes.

Le traitement des couleurs de Nothing penche vers des tons chauds et peut être plus vibrant que la réalité, mais l’application caméra remaniée vous donne beaucoup de marge pour ajuster les choses à votre goût. Il y a un tas de « looks » intégrés, allant des couleurs froides et contrastées pour les scènes urbaines aux tons sépia et noir et blanc dramatiques. Il est aussi facile d’en télécharger d’autres créés par les utilisateurs.

Il semble que Nothing ait réduit l’écart entre le zoom et le capteur principal, qui est essentiellement le même que sur le Phone 3a. Tout changement de qualité d’image constaté sur le capteur de 50 MP stabilisé optiquement doit être attribué aux mises à jour des algorithmes. On n’en a pas repéré beaucoup : les couleurs, le contraste, l’exposition et la définition tiennent tous très bien la route en journée, et sont facilement au niveau des meilleurs téléphones à ce prix.

C’est en basse lumière que le Phone 4a montre sa nature économique, nécessitant plus de temps pour traiter ses clichés nocturnes que ses rivaux plus chers et ne parvenant pas à gérer aussi bien les sujets en mouvement (ou le photographe). Beaucoup de mes photos de test ont fini floues, malgré mon immobilité.

Les sources lumineuses intenses sont régulièrement brûlées, apparemment pour privilégier les détails dans les ombres, et on a trouvé que les scènes étaient souvent éclaircies de manière artificielle par rapport à la réalité. L’équilibre des couleurs est parfois perturbé par les lumières artificielles d’une manière que d’autres téléphones évitent. Cela dit, des gros plans dans un restaurant sombre sont ressortis brillamment. Je pense que quelques mises à jour logicielles pourraient faire une grande différence ici.

L’ultra grand-angle est désormais le maillon faible, avec seulement huit mégapixels sur lesquels compter. Presque toutes mes photos avec ce capteur semblaient plus molles, avec une plage dynamique moins forte et des couleurs qui ne correspondaient pas toujours aux deux autres. Ce n’est pas un désastre, mais cela signifie que je m’en suis tenu principalement au 1x et au-dessus pendant la journée, et que l’on a totalement évité l’ultra grand-angle la nuit.

Expérience logicielle : une interface plutôt stylée

Si vous êtes fan de la personnalisation de l’écran d’accueil et d’une vaste sélection de widgets, NothingOS 4.1 est fait pour vous. La vision d’Android 16 par Nothing possède également l’une des meilleures cohérences de design que l’on puisse trouver sur une interface Android, Google inclus. La dernière version vous permet d’être plus précis dans la taille des widgets et, à terme, de créer votre propre code visuel grâce au site « Essential Playground » (actuellement en accès anticipé).

Nothing a reçu pas mal de critiques négatives pour « Lock Glimpse », qui plaçait du contenu promotionnel sur l’écran de verrouillage du Phone 3a Lite ; il est heureusement absent ici, avec seulement quelques applications tierces préinstallées. On suppose que le public cible de Nothing installerait de toute façon TikTok, Facebook et Instagram, donc elles ne semblent pas intrusives. En dehors de celles-ci et des applications propres à Nothing (galerie, enregistreur vocal, météo), vous ne trouverez que les applications par défaut de Google.

L’IA est omniprésente, bien sûr, ici sous la forme d’« Essential Space ». Ce n’est pas seulement un fourre-tout pour vos captures d’écran, liens web et notes vocales : un mélange d’IA sur l’appareil et dans le cloud ajoute des balises contextuelles et les organise en collections, tandis que la touche dédiée facilite l’accès. Il se synchronise désormais entre les appareils Nothing, ce qui est pratique pour quiconque passe d’un ancien modèle au nouveau.

Le mode « Flip-to-record », qui lance un enregistrement audio par une pression longue sur l’Essential Key lorsque le téléphone est posé face contre table, semble encore plus à sa place avec la nouvelle barre Glyph indiquant le volume pendant que vous parlez. Une nouvelle pression sur la touche marque l’enregistrement lorsque des choses importantes sont dites, et Essential Space transcrit tout automatiquement par la suite.

Performances et autonomie : le jeu des générations

Plutôt que de s’aventurer plus loin dans le milieu de gamme côté performances, Nothing a choisi l’option la plus sûre. Le Snapdragon 7s Gen 4 au cœur du Phone 4a est essentiellement une version plus rapide de la puce Gen 3 qui équipait le Phone 3a. Les configurations de stockage et de mémoire sont inchangées par rapport à l’an dernier, avec des variantes 8/128 Go, 8/256 Go et 12/256 Go.

Il n’y a pas eu de bond énorme de puissance CPU d’une année sur l’autre, les benchmarks montrant des gains modestes entre 10 et 15 % selon le test. On reste très clairement dans le domaine de l’abordable, et si vous voulez plus de punch, il existe des rivaux avec des puces plus haut de gamme pour pas beaucoup plus cher.

Cela dit, on a trouvé le Phone 4a parfaitement réactif au quotidien. Certes, il a mis un peu plus de temps à démarrer sous Android qu’un Pixel 10a (qui, ne l’oublions pas, possède la même puce que les fleurons de Google de 2024), mais une fois lancé, les applications s’ouvraient rapidement et le multitâche n’a jamais ralenti les animations.

Notre test graphique habituel n’a pas pu s’exécuter sur l’unité de test de pré-série, mais les jeux du Play Store tournaient assez bien. Rainbow Six Mobile s’est réglé par défaut sur des options graphiques basses, mais on a pu jouer une heure sans que le téléphone ne chauffe ou que le taux de rafraîchissement ne chute de manière notable. Le Poco X8 Pro n’est sûrement plus très loin, et pourrait être le téléphone à battre pour la puissance de jeu à petit budget, mais pour la plupart des joueurs occasionnels, il y a peu de raisons de se plaindre ici.

Nothing affirme que la batterie de 5080 mAh est la plus grosse jamais intégrée dans un téléphone de la série A. Bien que techniquement vrai, ce n’est qu’une augmentation de 80 mAh par rapport à l’an dernier ; c’est dérisoire comparé à des rivaux comme le Poco M8 Pro, qui utilise la technologie silicium-carbone pour grimper à 6500 mAh.

Cela reste confortablement un téléphone capable de tenir toute la journée pour la plupart des gens, seule l’utilisation la plus intensive pouvant le mettre à genoux en 24 heures. La plupart du temps, je pouvais atteindre le lendemain matin sans avoir à le brancher, ou tenir deux jours avec une utilisation plus modérée et les modes d’économie d’énergie. C’est un bon élève sur ce point — mais plus un excellent. La charge filaire de 50 W est toutefois très respectable à ce prix, dépassant tout ce que Google, Apple ou Samsung proposent sous la barre des 500 €.

Verdict Nothing Phone 4a

Nothing aurait pu se contenter d’apporter quelques mises à niveau matérielles au Phone 3a et s’arrêter là, mais a préféré saisir l’occasion de réimaginer l’une de ses fonctionnalités emblématiques. La barre Glyph distingue instantanément le Phone 4a de son prédécesseur, tout en conservant la personnalité décalée que les fans de la marque ont appris à aimer.

Pour le reste, il s’agit d’une version plus raffinée du téléphone abordable de la firme, avec des appareils photo qui peuvent (parfois) rivaliser avec des combinés de milieu de gamme plus chers, un écran amélioré et un chipset qui suit le rythme de la concurrence d’entrée de gamme. Les correctifs ergonomiques comme le repositionnement de l’Essential Key sont très bienvenus, et NothingOS continue de donner des leçons aux grands noms en matière de cohérence de design.

Avec un prix inchangé par rapport à l’an dernier — et qui reste inférieur à celui de ses rivaux — c’est facilement notre Nothing Phone préféré à ce jour.