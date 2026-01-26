L’enceinte bibliothèque Bowers & Wilkins 707 S3 Prestige Edition offre un confort exceptionnel

Cette version améliorée reprend les composants internes et l’esthétique de modèles B&W plus onéreux.

Bowers & Wilkins a lancé la nouvelle enceinte bibliothèque 707 S3 Prestige Edition, qui trouvera assurément une place de choix dans votre système audio. Ce petit nouveau de la série 700, déjà disponible à 1599 €, est présenté comme une « enceinte compacte ». Il s’agit d’une évolution du modèle précédent grâce à l’intégration de certains composants de la 705 S3 haut de gamme.

Cependant, c’est autant l’esthétique que la qualité sonore qui suscitera sans doute autant d’éloges que le son somptueux. La finition Santos Gloss est composée de 12 couches de peinture et de laque. La société britannique affirme que cette finition s’inspire du palissandre Santos présent dans le modèle 805 D3 Prestige Edition. Dans un communiqué de presse publié mercredi, l’entreprise précise que les enceintes conservent les tweeters à dôme en carbone, le haut-parleur médium-grave à cône Continuum de 15 cm et la façade incurvée du modèle original de 2022.

Quant aux composants internes améliorés ? B&W explique : « Pour offrir un son encore plus raffiné et ample que le modèle standard, la 707 Prestige Edition est dotée d’une grille de tweeter haute fréquence optimisée et de bornes d’enceintes à faibles pertes améliorées, utilisées dans la 705 S3 Signature, maintes fois primée. Le résultat : une enceinte élégante et compacte, aussi agréable à regarder qu’à écouter. » Elles seront du plus bel effet sur une étagère, mais si vous préférez les poser au sol, les pieds FS-7000 S3 sont également compatibles.