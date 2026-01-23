Klipsch lance Promedia Lumina, des enceintes de bureau avec éclairage LED

Klipsch lance le système ProMedia Lumina 2.1 composé de deux enceintes de bureau et d’un caisson de basses. Ce modèle combine performances légendaires, design moderne et fonctionnalités intelligentes. Conçues pour répondre aux besoins du mode de vie numérique d’aujourd’hui, il est idéal pour les gamers, les créateurs de contenu, les télétravailleurs et les amateurs de musique. Le système ProMedia Lumina, composé de deux enceintes satellites et d’un caisson de basses, est disponible au prix de 349 €.

Depuis son lancement en 1999, le système ProMedia a conquis le coeur de nombreux utilisateurs et redéfini l’audio pour ordinateurs de bureau, grâce à l’intégration de haut-parleurs à pavillon, une rareté parmi les enceintes compactes. ProMedia Lumina perpétue cet héritage en offrant un son encore plus précis, une connectivité moderne et un design soigné, tout en respectant l’esprit originel du ProMedia.

Les enceintes satellites ProMedia Lumina sont dotées des célèbres pavillons MicroTractrix® brevetés par Klipsch, qui assurent une grande clarté sonore et une dispersion optimale. Avec un nouveau design de pavillon plus large, elles se distinguent sur le marché des enceintes de bureau.

Ce système 2.1, à haut rendement et faible distorsion, exploite chaque watt de manière efficace, pour une écoute immersive, qu’il s’agisse de jeux vidéo, de musique ou de contenu créatif. Les haut-parleurs médiums de 7,6 cm offrent des performances dynamiques essentielles pour des usages variés, tout en délivrant une précision de son remarquable.

Le caisson de basses intègre un haut-parleur latéral de 15,2 cm dans un format fin et vertical pour s’intégrer facilement dans des espaces restreints. Son contrôle de basses réglable permet d’ajuster l’intensité des basses, tandis que son alcôve dédiée au rangement des câbles contribue à un espace de travail plus ordonné. L’amplificateur à faible bruit intégré élimine la nécessité d’un ampli externe, pour une solution simple et efficace.





Facile à installer et à utiliser, le système ProMedia Lumina offre une connectivité variée : Bluetooth 5.3, USB-C et entrée auxiliaire de 3,5 mm. Le système de contrôle est simplifié grâce à des boutons tactiles pour ajuster manuellement les paramètres. De plus, l’application Klipsch Connect Plus (disponible sur Android et iOS) permet de personnaliser facilement l’expérience audio, tandis que les utilisateurs PC Windows peuvent désormais profiter de l’application Klipsch Control directement depuis leur bureau. Les options de personnalisation audio sont nombreuses : modes Musique et Film, égaliseur 6 bandes, mode Virtual Surround pour une expérience audio plus immersive dans les jeux, ainsi qu’un mode Nuit qui limite les basses et réduit le volume général pour les sessions d’écoute nocturnes.



Les enceintes satellites ProMedia Lumina sont équipées de six LED, offrant cinq modes d’éclairage ambiant. Ces LED peuvent être personnalisées via l’application pour créer des effets synchronisés avec la musique et enrichir l’expérience d’écoute. Le mode Screen React, permet quant à lui de synchroniser les couleurs de l’éclairage avec celles affichées à l’écran pour créer une ambiance lumineuse harmonieuse avec le matériel utilisé. Le système ProMedia Lumina intègre un démarrage et un arrêt automatiques, synchronisés avec l’état d’alimentation du PC. Plus besoin de commande manuelle, les enceintes s’allument et s’éteignent automatiquement en fonction de l’ordinateur pour un usage pratique et sans effort.





Depuis plus de 25 ans, la gamme ProMedia a permis à des millions d’utilisateurs de découvrir la signature sonore Klipsch, apportant un son exceptionnel au quotidien. Qu’il s’agisse de sessions de jeu intensives, de journées de télétravail ou simplement pour se détendre avec de la musique, ProMedia Lumina offre un son puissant et immersif, adapté à tous les moments de la journée. « Nous avons voulu rendre hommage à la puissance et à la précision qui ont fait du système ProMedia original une icône, tout en la faisant évoluer pour répondre aux attentes actuelles en matière d’expérience audio, qu’il s’agisse de jeux, de création, de travail ou de détente », a déclaré Vincent Bonacorsi, COO de Klipsch. « Grâce à sa connectivité moderne, ses commandes intelligentes et la clarté offertes par les haut-parleurs à pavillon, ProMedia Lumina prouve que le véritable son haute performance a toute sa place, même sur un bureau. »



