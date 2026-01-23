Gorewear présente de nouveaux coloris pour des pièces collector

Gorewear enrichit sa ligne CONCURVE avec de nouveaux coloris pour deux vestes emblématiques, véritables concentrés d’innovation, de technicité et de design. Des pièces pensées pour durer, conçues pour performer et désormais affirmées par une esthétique encore plus marquée.

Pensée pour accompagner les coureurs et passionnés d’outdoor dans toutes les conditions, la gamme CONCURVE illustre parfaitement l’approche GOREWEAR : des vêtements techniques qui suivent le mouvement, protègent sans contraindre et s’inscrivent dans le temps. Présentation des nouveaux coloris pour sa veste imperméable et sa veste hivernale.

CONCURVE GORE-TEX Logo – 279,95 euros

Véritable référence en matière de protection imperméable, la veste CONCURVE GORE-TEX Logo est conçue pour affronter les conditions les plus exigeantes. Dotée de la membrane GORE-TEX nouvelle génération ePE, elle assure une imperméabilité durable, une protection coupe-vent totale et une respirabilité optimale, même lors d’efforts intenses. Sa conception cinétique, signature de la ligne CONCURVE, offre une sensation de seconde peau, épousant les mouvements naturels du corps sans entraver la foulée. Les détails fonctionnels, capuche réglable avec fixation magnétique, coutures entièrement soudées, poches zippées et éléments réfléchissants, renforcent son efficacité sur le terrain.

Déclinée dans de nouveaux coloris (beige et violet), pour hommes et femmes, cette veste iconique affirme un style moderne et minimaliste, tout en conservant son ADN technique et durable grâce à l’utilisation de matériaux recyclés.

CONCURVE WINDSTOPPER® Insulated à capuche – 269,95 euros

Pensée pour les sorties par temps froid et venteux, la veste CONCURVE WINDSTOPPER Insulated à capuche associe protection coupe-vent totale et isolation thermique légère. Confectionnée avec le tissu WINDSTOPPER by GORE-TEX LABS, elle bloque efficacement le vent tout en maintenant une excellente respirabilité. Son isolation PrimaLoft® Active Evolve procure une chaleur ciblée et adaptative, idéale pour rester au chaud sans surchauffe. La coupe ergonomique, la légèreté des matériaux et les finitions soignées garantissent un confort optimal, même sur les sorties longues et engagées. Développée pour les sportifs exigeants et récompensée par un ISPO Award, cette veste permet de rester performant, quelle que soit la météo, tout en conservant un haut niveau de confort. Fidèle à la promesse de Gorewear, Never Leave Your Comfort Zone, la Concurve Insulated s’impose avec ce nouveau coloris comme un incontournable pour les sorties hivernales, du running au trail, en passant par la randonnée dynamique.