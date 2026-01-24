Et si la Volkswagen Golf GTI Clubsport était la voiture parfaite ?

Outre la Coccinelle et le Combi, Volkswagen peut se targuer d’avoir une autre légende de l’automobile dans sa gamme : la Golf. Celle-ci en est à sa génération 8.5 (un restylage de la huitième) et, bonne nouvelle, elle n’a pas oublié que c’est elle qui a inventé les GTI. En essayant la version Clubsport, on se demande même si ce n’est pas la voiture parfaite ! Par Philippe Guillaume

C’est quoi ?

Ils avaient timidement prévu d’en faire 5000. Ils en ont vendu 461690 ! La Golf GTI de première génération, lancée en 1976, soit deux ans après l’arrivée de la Golf sur le marché, a créé une nouvelle tendance ; elle faisait alors 110 chevaux, mais ne pesait que 840 kilos. Cette auto est à la fois un phénomène et une référence, puisque plus de 37 millions d’unités ont été produites depuis 1974, à travers 8 générations qui ont réussi à assurer une forme de continuité dans l’identité, contrairement à d’autres icones que sont la Honda Civic ou la Toyota Corolla. Et, bonne nouvelle : dans un monde automobile qui tend à s’aseptiser, Volkswagen a conservé une lignée de sportives, les GTI et R, qui s’inscrivent dans riche saga qui a vu passer les GTD, VR6, R32…

Justement, qu’est-ce qu’il y a de nouveau ?

La Golf d’aujourd’hui en est à sa génération 8.5 : en clair, c’est un restylage et une évolution de la 8ème génération, sans que l’on puisse toutefois parler de révolution structurelle. Par rapport à la génération 8 apparue en 2024, la 8.5 évolue à la fois sur le plan esthétique (pare-choc, calandre avec logo éclairé, nouveaux phares à l’avant comme à l’arrière, nouvelles jantes) et fonctionnel (nouvelle dalle d’info-divertissement, plus grande, similaire à celle de l’ID.3 électrique, tandis que sur le volant, des touches physiques remplacent les touches haptiques précédentes).

Et sous le capot ?

Bonne nouvelle pour ceux qui valorisent encore le plaisir de conduire : Volkswagen offre toujours une pleine gamme de GTI à son catalogue. Ainsi, la GTI « standard » (à partir de 50700 € offre déjà 265 ch) ; la GTE, hybride rechargeable, au moteur placide mais au châssis sportif, en offre 272 (à partir de 54400 €). Pour les plus exigeants, une version « 50ème anniversaire » de la GTI offrait 325 ch, tandis que la R, en haut de la pyramide, propose 333 ch et 4 roues motrices pour 58900 €. Dans cette vaste offre, notre Clubsport de 300 ch paraît comme étant un bon compromis, avec son 0 à 100 km/h couvert en 5,6 secondes (c’est ce que faisait une Honda NSX, considérée comme une supercar en son époque).

Et au volant, ça donne quoi ?

Remercions Volkswagen d’avoir écouté les critiques et d’être un peu revenu sur l’ergonomie « tout tactile » de la génération 8. Mais avant de prendre place à bord dans un joli siège baquet et de faire face à un tableau de bord offrant un gros compte-tours en position centrale (comme chez Porsche !), prenons le temps de faire le tour du propriétaire. Cette Clubsport est aguicheuse : jantes magnifiques, aileron arrière bien dimensionné, diffuseur arrière, sorties d’échappement ovales, bas de caisse élargis, on sent que l’on est en présence d’une auto à fort pedigree. Ensuite, pour toute Clubsport qu’elle soit, cette auto est avant tout… une Golf. Entendez par là qu’il s’agit d’une auto à la polyvalence non seulement avérée mais également impossible à prendre en défaut. En dépit de sa vocation sportive, la Clubsport est une auto spacieuse, bien équipée, douce au quotidien (en termes de moteur et de transmission), confortable malgré une petite sécheresse de suspensions. Tout à fait capable d’emmener les enfants à l’école, de faire la tournée des Ephad avec la grand-mère ou de se taper 800 bornes d’autoroute sur la route des vacances avec un égal bonheur, la Clubsport démontre une fois de plus la vaste étendue des talents de la Golf, quelle qu’elle soit. Cette auto est un modèle de bienveillance et de polyvalence, avec laquelle on peut tout faire. La boîte DSG est parfaite en commuting, la sono Harmann & Kardon va bien. On est bien.

Y compris se faire plaisir au volant, ce qui en ces temps troublés pour l’automobile, devient une denrée rare. Bien calé dans le siège, les palettes à portée de main, derrière le volant, pour prendre la main sur le passage des rapports, on joue sur les réglages de la suspension pilotée pour trouver le meilleur compromis face à la route qui s’offre à nous, et l’on découvre ainsi un 4 cylindres débordant de santé et d’allonge, un train avant précis et une auto qui sait motricer (sur ses roues avant, uniquement), de manière impressionnante ! Le freinage vous incruste la ceinture de sécurité dans le thorax et, outre l’efficacité, c’est le sentiment de facilité qui prédomine. Revenons à un rythme plus raisonnable, pour constater que la Clubsport sait se contenter de moins de 8 l/100 en mode balade. Cette auto sait tout faire.

Son point fort ?

C’est son incroyable polyvalence, sa capacité à s’épanouir dans une vie de famille tout en sachant donner du plaisir à son pilote de temps en temps. La sobriété est à citer en exemple et c’est totalement le genre d’auto à acheter d’urgence, avant qu’elles ne disparaissent des catalogues !

Le verdict de Stuff

Avec la Clubsport, on comprend toute la substance du mythe GTI, né il y a 50 ans. Voici une auto qui relève toutes les missions avec un brio remarquable. Sportive mais pas extrême, performante mais pas effrayante, charmante et surtout, plaisante. Dans un monde automobile qui s’électrifie, cela fait réfléchir sur le sens de l’Histoire…

Les chiffres clé

Moteur : 4 cylindres en ligne, turbo

Cylindrée : 1984 cm3

Puissance : 300 ch à 5300 tr/mn

Couple : 408 Nm à 2000 tr/mn

Boîte de vitesse : automatique à double embrayage, 7 rapports

Poids : 1470 kilos

Vitesse maxi : 250 km/h

0 à 100 km/h : 5,6 secondes

Conso officielle / de l’essai : 7,3 l/100 / 8,0 l/100

Prix : à partir de 55500 € (gamme Golf à partir de 30900 €)