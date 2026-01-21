On a testé… les Shokz OpenFit Pro 

Le silence absolu n’est pas atteint, mais la réduction de bruit active et le design ouvert forment une excellente combinaison.

Shokz, spécialiste des écouteurs de sport à ses débuts, s’est depuis diversifié et a travaillé dur pour se défaire de l’idée qu’il fallait une deuxième paire d’écouteurs. Après avoir testé les OpenFit Pro pendant plusieurs semaines, nous sommes convaincu que la marque est plus proche que jamais de proposer les seuls écouteurs dont vous aurez jamais besoin.

Ils font évoluer le concept ouvert que l’on avait tant apprécié sur les OpenFit 2 (2025) en y intégrant pour la première fois la réduction de bruit active (car une annulation totale est quasiment impossible dans cette catégorie). Vous bénéficiez là du son Dolby Atmos et d’une technologie de haut-parleurs performante qui préserve des basses plus profondes que ce à quoi on pourrait s’attendre avec des écouteurs ouverts.

En théorie, une meilleure perception de l’environnement quand on en a besoin – et un silence absolu quand on n’en a pas besoin – justifie le léger surcoût par rapport à l’OpenFit 2. Mais pour tout le monde, c’est plus compliqué.

Design & finition : une immersion totale

Grâce à un alliage de nickel-titane et à du caoutchouc de silicone confortable, l’OpenFit Pro se présente comme une version plus sophistiquée de l’OpenFit 2. Le design du crochet reste globalement inchangé : sa courbe prononcée épouse confortablement la forme de l’oreille et positionne les oreillettes directement sur le conduit auditif. Une petite pièce saillante permet désormais une meilleure diffusion du son.

Notre modèle de test noir a parfaitement résisté à une utilisation quotidienne, sans prendre la moindre trace de transpiration après l’entraînement, et sans être marqué par nos lunettes ou notre casque de vélo. Grâce à leur indice de protection IP55, un simple coup de chiffon humide suffit pour les nettoyer, mais les nageurs devront se tourner vers le modèle OpenSwim Pro de Shokz. Une version blanche est également disponible

Certes, elles sont un peu plus lourdes que les OpenFit 2, mais comme ce poids est bien réparti sur l’oreille, je peux les porter toute la journée sans aucune gêne. Les crochets d’oreille sont suffisamment flexibles et arrondis aux endroits stratégiques, ce qui évite toute pression désagréable, même sous un bonnet lors d’une récente vague de froid.

Le boîtier de charge est légèrement plus grand qu’avant, ce qui évite d’avoir à superposer les écouteurs ; ils sont ainsi plus faciles à ranger. Il est environ deux fois plus large qu’un boîtier d’écouteurs sans fil classique, mais reste suffisamment fin pour se glisser facilement dans la poche de mon jean.

Une meilleure autonomie, parfois

Elles semblent plus sophistiquées que le modèle de milieu de gamme, mais Shokz a en réalité légèrement revu à la baisse les fonctionnalités des OpenFit Pro en supprimant complètement les commandes tactiles. On approuve totalement : les surfaces tactiles étaient désactivées par défaut sur les OpenFit 2, car elles étaient si peu pratiques et faciles à activer par inadvertance sur les OpenFit d’origine que de nombreux utilisateurs les ignoraient.

Ici, ce ne sont que des boutons physiques, un sur chaque écouteur. Ils ne sont pas très grands, mais leur relief par rapport à la surface en silicone fait qu’on les trouve généralement assez rapidement. La détection intelligente est également impeccable : jamais on ne confond un ajustement avec le retrait des écouteurs et la mise en pause accidentelle de ma musique. Cette fonction était absente des OpenFit 2, alors bravo pour son ajout !

Nous n’avons constaté aucune amélioration notable de la qualité des appels vocaux, qui reste tout à fait correcte pour des écouteurs Bluetooth. Shokz a une fois de plus opté pour le codec SBC de base plutôt que de passer à l’aptX ou au LC3. Vu la nette amélioration sonore par rapport aux modèles précédents, il serait peut-être temps de proposer un codec de meilleure qualité pour ceux qui le souhaitent.

Officiellement, l’OpenFit Pro offre une heure d’autonomie supplémentaire par rapport à l’OpenFit 2, et deux heures supplémentaires grâce à l’étui de chargement. Cependant, vous n’atteindrez les 12 et 50 heures annoncées qu’en désactivant la réduction de bruit active (ANC). Avec l’ANC activée, l’autonomie se rapproche plutôt de six heures et 24 heures. Un résultat tout de même honorable. L’étui permet de recharger jusqu’à quatre heures d’écoute supplémentaires en seulement dix minutes, et il est compatible avec la recharge sans fil.

Interface : à l’écoute

Malgré l’intégration de nouvelles fonctionnalités de réduction de bruit, Shokz n’a pas jugé nécessaire de repenser entièrement son application pour cette nouvelle version. L’interface reste épurée et claire, avec l’autonomie de la batterie affichée en permanence, aussi bien pour le boîtier que pour chaque écouteur. Un glissement vers le bas révèle l’activation/désactivation de la réduction de bruit active (ANC) – inutile de proposer un mode transparence avec un format ouvert, elle est donc simplement activée ou désactivée – et un curseur pour ajuster l’intensité de l’effet.

Plus bas, on trouve l’upscaling Dolby Atmos, ainsi qu’une option pour activer le suivi des mouvements de la tête. Ce dernier fonctionne aussi bien que tous ceux que l’on a pu tester, en synchronisant le son avec les mouvements de la tête. C’est un plus appréciable pour les fans, mais, préférant une écoute fidèle à la vision de l’artiste, on l’a rarement utilisé.

Les réglages audio situés juste en dessous se sont avérés particulièrement utiles. Ils permettent de choisir parmi cinq préréglages ou de créer plusieurs modes personnalisés grâce à un égaliseur à 10 bandes. La différence entre l’amplification des basses et celle des aigus est notable, ce qui souligne l’efficacité des transducteurs OpenFit Pro pour une diffusion optimale du son dans le conduit auditif.

On trouve également un bouton pour activer le couplage multipoint, une fonction « Trouver mes écouteurs » (qui émet un signal sonore plutôt que d’utiliser une technologie de localisation) et un mode de réduction de la latence pour les jeux et le multimédia. La mise à jour du firmware est également possible ; une mise à jour a été déployée pendant mes tests et a duré environ cinq minutes.

Enfin, les commandes sont personnalisables. Chaque pression doit être associée à une fonction prédéfinie, mais avec les combinaisons pression longue, double et triple clic, ainsi qu’une combinaison clic simple + pression longue que l’on ait vue que chez de nombreux concurrents, le choix est vaste.

Qualité sonore et réduction de bruit : un silence absolu

Trois microphones et un traitement algorithmique puissant alimentent la technologie de réduction de bruit active des OpenFit Pro. Impossible de défier les lois de la physique, le terme « annulation » est donc plus juste. À moins d’exiger un silence total, vous apprécierez leur efficacité contre les conversations environnantes. Les porter, c’est comme baisser le volume du monde extérieur de moitié, ou avoir les oreilles protégées par du coton.

Avec les écouteurs sur les oreilles mais sans musique, on entend toujours assez bien ce qui se passe autour de soi, même si le son est très étouffé. Lancez une chanson, et soudain, les conversations des voisins deviennent beaucoup moins gênantes. Plus besoin de couvrir le bruit ambiant avec la musique d’ambiance des salles de sport. Avec d’autres écouteurs ouverts, on devait généralement monter le volume considérablement pour compenser les bruits environnants. Ici, on pouvait écouter à un volume beaucoup plus bas et confortable sans perdre en détails sonores. Nous avons aussi trouvé leur utilisation étonnamment apaisante en les portant au supermarché tout en écoutant un podcast.

Ils ont leurs limites : on entendait encore clairement le cliquetis du clavier mécanique au travail, même avec la réduction de bruit active au maximum – et à ce niveau, le sifflement était assez perceptible. Mais ils ont atténué le bruit du home-trainer et du ventilateur que l’on utilise pour les séances d’entraînement dans le garage, et nous n’utiliserions aucun autre écouteur ouvert dans les transports en commun. En revanche, les voyages en avion seront à proscrire si vous avez le sommeil léger.

Surtout, Shokz a réussi à allier cela à un son d’une finesse impressionnante. Un nouveau système de double transducteur synchronisé offre des basses étonnamment percutantes ; le son creux que j’ai pu constater avec d’autres écouteurs ouverts est ici totalement absent. « Feed Your Soul » de Teddy Killerz regorge de synthés bien présents, et « Hau Ruck » de KMFDM délivre une puissance impressionnante à 50 % du volume. Certes, des écouteurs intra-auriculaires ou circum-auriculaires surpasseront toujours Shokz en matière de basses, mais l’écart n’a jamais été aussi faible.

Les aigus sont bien équilibrés et n’étouffent pas les médiums, tout en préservant la clarté des voix. L’album Ordinary Loss de Health conserve son atmosphère envoûtante, notamment au milieu des riffs de guitare. L’espace sonore est naturellement plus vaste, car les transducteurs ne sont pas enfoncés dans le conduit auditif, sans pour autant donner une impression d’isolement. Le Dolby Atmos met davantage en avant les différents éléments du mixage, pour ceux qui apprécient ce type d’effet. Les fuites sonores restent un point à prendre en compte, mais grâce à la possibilité d’écouter à un volume plus faible, elles sont moins problématiques qu’avec les modèles précédents.

Verdict Shokz OpenFit Pro

Ces écouteurs sont un excellent choix pour le sport, au même titre que n’importe quels autres écouteurs ouverts. Cependant, les OpenFit Pro ne doivent pas être cantonnés à cette seule fonction. À moins d’être au premier rang d’un concert ou à proximité d’un chantier, vous serez pleinement satisfait de leur capacité à atténuer – sans toutefois les éliminer complètement – ​​les bruits extérieurs. Ils fonctionnent à merveille dans des environnements où des écouteurs ouverts classiques seraient inaudibles ou vous obligeraient à écouter à un volume élevé, et offrent une qualité sonore surprenante. L’autonomie est également excellente.

Leur utilisation comme écouteurs principaux dépend de votre mode de vie : voyagez-vous fréquemment en avion ou travaillez-vous dans un environnement particulièrement bruyant ? Si le silence est votre priorité absolue, je pense qu’ils resteront une paire d’écouteurs de secours. Compte tenu de l’augmentation de prix, ils pourraient s’adresser à un public plus restreint que les OpenFit 2. En revanche, si vous souhaitez alterner régulièrement entre une perception claire de votre environnement et un calme absolu, ces écouteurs se révèlent être un excellent choix.

Verdict de Stuff : Un son équilibré et une réduction de bruit performante font des Shokz OpenFit Pro des écouteurs ouverts extrêmement polyvalents.

Avantages :

Réduction de bruit efficace pour atténuer les nuisances sonores du quotidien

Clarté audio impressionnante pour des écouteurs ouverts

Maintien confortable et sûr, idéal pour le sport

Inconvénients :