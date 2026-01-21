Une collection signée New Era et Atlassian Williams F1

New Era signe sa première collection teamwear officielle avec l’écurie Atlassian Williams F1 Team.

New Era et l’écurie Atlassian Williams F1 dévoilent aujourd’hui leur toute première collection officielle de teamwear, au début de la saison 2026. À travers ce partenariat inédit pour la marque américaine, fondée il y a 106 ans à Buffalo (New York), New Era signe une gamme complète de vêtements, casquettes et accessoires, conçus aussi bien pour l’équipe, les pilotes que les fans à travers le monde.



Le lancement s’inscrit dans le cadre de Creating the Culture of Speed, une campagne mondiale qui met en lumière la rencontre entre l’excellence du sport automobile britannique et l’influence internationale de New Era, bien au-delà des paddocks, avec les pilotes Williams Alex Albon et Carlos Sainz au premier plan.

Alliant le riche héritage sportif de l’écurie Atlassian Williams F1 au savoir-faire de New Era dans la création de produits premium pour les fans de sport du monde entier, cette collection 2026 a été pensée pour répondre aux exigences de la Formule 1, tout en incarnant l’identité affirmée et les ambitions de l’équipe, sur la piste comme en dehors.

Cette nouvelle collection de vêtements propose une sélection de silhouettes déclinées en coupes homme et femme, conçues pour répondre aux exigences de performance et de déplacement de l’équipe tout au long de la saison. Parmi les pièces phares, on retrouve une veste imperméable, une doudoune et un gilet, ainsi qu’une veste varsity emblématique en clin d’œil à l’héritage sportif de la marque. Sous ces pièces, des t-shirts, polos techniques et hoodies se déclinent dans un bleu marine profond, avec des graphismes, ton sur ton, inspirés des traces de pneus laissées sur la piste dans les virages à haute vitesse.

La collection s’articule autour d’une large sélection de casquettes, proposée en tailles homme, femme et enfant. On y retrouve notamment la 9FORTY à visière courbée, la snapback 9FIFTY, la Trucker, le Bucket Hat, le bonnet en maille ainsi que l’iconique 59FIFTY fitted. Chaque modèle arbore le logo de l’écurie Atlassian Williams F1 sur le devant, complété par le drapeau New Era brodé en blanc sur le côté gauche.

Pour compléter l’ensemble, une sélection d’accessoires sera également proposée aux fans.

En complément de la tenue officielle de l’équipe, des collections en édition limitée verront le jour à l’occasion de certaines courses du calendrier, offrant aux fans une expérience toujours plus proche de l’écurie.

La collection esg disponible sur www.neweracap.eu, www.williamsf1.com ainsi que chez une sélection de revendeurs.