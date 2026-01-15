La TV nomade The Movingstyle de Samsung disponible en France

Samsung annonce la disponibilité en France de The Movingstyle, un nouvel écran lifestyle qui promet de réinventer notre quotidien comme nos habitudes.

Pensé pour la polyvalence et la mobilité, ce modèle sur pied s’incline, pivote et se déplace en un clin d’œil. Grâce à un ingénieux système d’attache, il se détache d’un simple geste pour vous suivre partout dans la maison — et même en extérieur. Présenté au CES de Las Vegas, ce petit prodige est prêt à s’imposer dans nos intérieurs et à s’adapter à chaque instant de vie.



Imaginé pour s’intégrer à tous les styles de vie, The Movingstyle est doté d’un écran QHD 27 pouces de 120Hz installé sur un pied à roulettes invisibles, subtil mélange d’élégance et de praticité. Il glisse naturellement d’une pièce à l’autre selon vos envies.

Et pour pousser la liberté encore plus loin, l’écran peut se détacher de son pied et se transporte facilement grâce à sa poignée qui fait office de chevalet lorsqu’on l’utilise en mode tablette. Une fois en main, il se pose où vous voulez : sur une table basse, un bureau, un îlot de cuisine…

Sur pied, il s’oriente au gré de vos usages : horizontal pour un film, vertical pour vos Réels ou TikTok. Il pivote, s’incline et s’ajuste en hauteur pour offrir un confort parfait, qu’on soit debout, assis ou allongé. Avec seulement 21 mm d’épaisseur, il trouve sa place même dans les plus petits espaces. En mode déco, il se transforme en galerie d’art grâce aux plus de 4 000 œuvres disponibles sur l’Art Store.

En télétravail, sa compatibilité Samsung DeX le transforme en véritable ordinateur, avec un confort visuel incomparable. Et grâce à Copilot intégré, il booste la productivité en gérant les tâches à faible valeur ajoutée.

Côté audio, le Dolby Atmos intégré enveloppe l’espace d’un son multidimensionnel. Sa batterie de 3 heures garantit une vraie liberté de mouvement et d’esprit. Pour le recharger ? Via son port USB-C ou simplement en le reposant sur son pied. Fourni avec une télécommande, il se commande facilement depuis le canapé. Et parce qu’il est tactile, on interagit avec lui comme avec une tablette, où que l’on soit. Via Samsung One UI Tizen et Samsung TV Plus, vous accédez à toutes vos chaînes, plateformes de streaming et contenus préférés. Les gamers profiteront du Gaming Hub pour jouer dans le salon, la chambre ou… même depuis leur bain.





