Linus L2 Lite, la nouvelle serrure sans clé signée Yale

Lors du dernier salon IFA, à Berlin, Yale avait dévoilé la serrure connectée Linus L2 Lite. Une serrure intelligente la plus accessible de son écosystème connecté. Disponible dès aujourd’hui au prix conseillé de 139,99 €, la Linus L2 Lite rend la sécurité plus simple et abordable que jamais.



Cet appareil intègre de nombreuses fonctionnalités intelligentes, dont la nouvelle technologie KeySense, qui permet aux utilisateurs de verrouiller et déverrouiller leur porte plus rapidement et en toute simplicité. D’une simple pression sur le bouton intérieur, la porte se déverrouille instantanément. En maintenant le bouton un peu plus longtemps, elle se verrouille automatiquement, avec un délai personnalisable selon les habitudes d’utilisation. Grâce à la fonction de déverrouillage automatique, la serrure reconnaît l’arrivée de l’utilisateur et ouvre la porte dès qu’il s’en approche, éliminant ainsi le besoin de rechercher des clés ou un téléphone.



Avec la Linus L2 Lite, plus besoin de clés : l’accès peut être accordé facilement aux proches, directement depuis un smartphone. Par exemple, les parents peuvent offrir à leurs enfants un accès personnalisé et sécurisé grâce au clavier à empreinte digitale, qui attribue à chacun un code unique. Elle s’intègre naturellement à la gamme connectée Yale. Tous les appareils connectés se pilotent depuis une seule interface, l’application Yale Home, qui permet de gérer les accès, recevoir des notifications et surveiller le domicile à distance. Et grâce à sa compatibilité Matter via Thread, la L2 Lite fonctionne en parfaite harmonie avec Alexa, Google Home, Apple Home et Samsung SmartThings.



Grâce à son accès sans clé, son installation rapide et son intégration fluide dans tout environnement connecté, cette serrure va au-delà d’un simple dispositif de verrouillage : c’est une solution complète de sécurité, conçue pour offrir plus de confort et de tranquillité d’esprit au quotidien. Cette nouvelle génération de serrures intelligentes Yale est proposée à 139,99 €.