Une Rolex Oyster Perpetual 41 pour les 100 Ans de l’Oyster

L’Oyster Perpetual du centenaire est une montre très sobre — et on adore sa subtilité.

Le cadran ardoise porte une inscription « 100 years » à 6 heures, à la place du texte habituel « Swiss Made ». La couronne de remontoir est gravée du nombre 100 en relief. Des carrés verts marquent chaque intervalle de cinq minutes sur le chemin de fer, et le nom Rolex est imprimé dans le vert emblématique de la marque. Le tout est vraiment cohérent.

Le bracelet est également discrètement inhabituel. Dans un modèle Rolesor jaune standard, les maillons centraux seraient en or jaune. Ici, ils sont en Oystersteel, comme le reste du bracelet. Seules la lunette et la couronne de remontoir restent en or jaune. Cela la distingue vraiment des autres modèles bicolores de Rolex.

Comme l’OP 36, elle fonctionne avec le calibre 3230, doté d’une réserve de marche de 70 heures et de l’échappement Chronergy. Le boîtier Oyster de 41 mm est étanche à 100 mètres.

Soyons honnête : le boîtier de 41 mm est juste un peu trop grand pour notre poignet. C’est une question de goût personnel. Mais on pense qu’une version 36 mm de cette montre serait absolument parfaite. Ce qui ne fait aucun doute, c’est que l’inscription « 100 years » et la couronne gravée en feront une pièce extrêmement convoitée dans les années à venir. C’est un futur collector assuré.