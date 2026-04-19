Rolex Oyster Perpetual 36 : le cadran motif Jubilee qui fait parler

Rolex a lancé sept nouvelles montres lors du salon Watches and Wonders 2026. Nous avons eu la chance de les voir et de les manipuler toutes “en vrai”.

C’est notre coup de cœur de la collection. On ne savait pas trop à quoi s’attendre d’après les images de presse, mais en vrai, elle est absolument charmante et joyeuse.

Le cadran arbore le nom Rolex répété sur toute sa surface dans dix couleurs contrastées, faisant référence au motif Jubilee introduit pour la première fois à la fin des années 1970. On pourrait penser que c’est “trop”, et ça l’est, mais c’est précisément ce qui est génial. Ce qui fait que ça fonctionne, c’est la qualité de l’exécution. Chaque couleur est appliquée individuellement et doit sécher complètement avant que la suivante puisse être tamponnée. C’est un processus extraordinairement long. Cela signifie que Rolex ne pourra pas en produire beaucoup — et si vous en voulez une, il faudra être particulièrement chanceux.

Le boîtier est une Oystersteel de 36 mm, avec une lunette bombée et un verre saphir, étanche à 100 mètres. À l’intérieur se trouve le calibre 3230, le mouvement à remontage automatique de Rolex doté de l’échappement Chronergy breveté (en nickel-phosphore et résistant aux champs magnétiques) et d’un spiral Parachrom bleu. La réserve de marche est d’environ 70 heures.

En 36 mm, les proportions sont parfaites. Elle se porte magnifiquement bien. C’est la montre de la collection 2026 que l’on souhaiterait le plus posséder.