Nuki Smart Lock, la serrure connectée qui pense comme vous

En dix ans, Nuki a transformé nos portes en véritables gardiennes intelligentes. Pionnier de la serrure connectée en Europe, le fabricant autrichien conçoit et assemble ses produits sur le continent, en associant innovation, fiabilité et sécurité maximale.

Face à la multiplication des modèles sur le marché, Nuki reste la référence pour celles et ceux qui souhaitent automatiser l’accès à leur domicile en toute simplicité et en toute sécurité.

Dès sa première Smart Lock, conçue pour les portes européennes sans aucune modification de serrure, Nuki a révolutionné l’accès au domicile. Chaque échange entre la serrure et le smartphone repose sur un code de cryptage unique respectant les standards de sécurité bancaire. Résultat : plus de 800 000 Smart Locks vendues et aucune faille recensée.

La marque va encore plus loin en matière de respect des données personnelles : aucune donnée n’est stockée sur les serveurs Nuki, et aucune adresse mail n’est requise pour utiliser les produits. Un engagement qui dépasse les exigences du RGPD européen.

Certifiées par l’institut allemand AV-Test à chaque génération, les serrures Nuki allient ainsi confiance, innovation et exigence européenne. Et pour plus de sérénité, la clé mécanique d’origine reste toujours utilisable, “au cas où”.



Si la sécurité est leur signature, la simplicité d’usage est tout autant au cœur de l’expérience Nuki. L’Auto Unlock ouvre la porte automatiquement à l’approche du propriétaire ; le verrouillage automatique sécurise le domicile dès qu’il est fermé.

Pour les enfants ou les réfractaires au smartphone, la télécommande Fob offre un accès instantané par simple pression d’un bouton, et son autorisation peut être révoquée en quelques secondes. Autre innovation : le Keypad 2, qui permet d’ouvrir la porte par code à six chiffres ou empreinte digitale. Chaque utilisateur dispose de son propre accès, géré à distance via l’application, que ce soit de façon permanente, temporaire ou récurrente.

Et demain ? Nuki prépare déjà un nouveau Keypad NFC compatible avec le protocole Aliro, qui transformera le smartphone en véritable clé digitale. Si la communication locale s’effectue via Bluetooth, les Smart Locks Nuki peuvent aussi être commandées à distance en Wi-Fi.



Pour aller plus loin tout en maîtrisant la consommation d’énergie, Nuki a adopté le standard Matter, le nouveau protocole universel de communication qui permet de connecter facilement et rapidement tous les appareils d’une maison intelligente, quelle que soit leur marque ou leur modèle. Grâce à cette compatibilité, les Smart Locks Nuki peuvent s’intégrer en toute simplicité à un assistant vocal (Google, Alexa, Apple Home, etc.) ou à tout autre écosystème connecté, sans surconsommation d’énergie. L’autonomie atteint plusieurs mois, et la recharge s’effectue facilement par câble long, sans démonter la serrure.



