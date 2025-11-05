Vinyl LP Stand, le rangement vinyle incontournable

Avec le Vinyl LP Stand (149 €), NorStone signe un meuble à la fois compact, robuste et résolument design, spécialement conçu pour mettre en valeur votre collection de disques. Conjuguer l’esthétique, l’ergonomie et la capacité de stockage dans un format vertical optimisé : telle est la promesse de ce meuble conçu pour répondre aux attentes des audiophiles et collectionneurs les plus exigeants. Le Vinyl LP Stand se compose de deux compartiments bien distincts : Le rangement supérieur, inspiré des bacs de disquaire, permet de feuilleter vos vinyles facilement. D’une capacité d’environ 80 disques, il offre une ergonomie parfaite pour les écoutes régulières.Le rangement inférieur, plus classique, accueille aussi jusqu’à 80 disques, rangés verticalement et bien maintenus.Cette double configuration permet à la fois de stocker, d’organiser, et de mettre en scène sa collection avec naturel.

Le détail qui fait toute la différence : la face avant en verre du compartiment supérieur est équipée de petites cales invisibles, conçues pour exposer un vinyle à la verticale. Une manière simple et élégante de mettre en valeur un album phare, de créer une ambiance ou de refléter vos goûts musicaux du moment.