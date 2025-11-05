On adore Orient Star la nouvelle M45 F8 Phase de Lune Mécanique

Orient Star a dévoilé deux nouveautés dans sa Collection Classique, et elles sont inédites pour la marque horlogère japonaise.

Les nouveaux modèles M45 F8 Phase de Lune Mécanique allient design horloger classique et inspiration céleste. Leur prix, en effet, se situe dans la catégorie des montres de luxe suisses, présentes dans notre guide des meilleures montres.

À 2999 €, la M45 F8 est l’une des créations les plus prestigieuses d’Orient Star à ce jour – un bond en avant remarquable par rapport aux modèles Bambino à 250 £, très populaires habituellement. Deux versions sont disponibles : un modèle standard avec un cadran blanc apaisant, et une édition limitée à seulement 140 exemplaires, dotée d’un cadran gris dégradé inspiré de l’amas d’étoiles des Pléiades.

Le modèle standard capture « la lune dans le calme de la nuit », avec un cadran à motif radial fin et des aiguilles bleu profond en forme de feuille qui glissent sur un fond lisse et épuré. Point de trotteuse, seulement deux élégants compteurs, un affichage des phases de la lune et un indicateur de réserve de marche – deux signatures de l’Orient Star. Le verre saphir doublement bombé (avec traitement antireflet sur les deux faces) complète l’esthétique raffinée et intemporelle.

L’édition limitée est encore plus envoûtante. Son cadran gris-noir évoque l’occultation des Pléiades par la lune, grâce à une impression en relief, des finitions texturées et des touches argentées qui suggèrent la profondeur et la lumière des étoiles. Un chef-d’œuvre discret. Sous le cadran bat le nouveau calibre de manufacture F8A62 d’Orient, un mouvement à remontage manuel offrant une réserve de marche de 70 heures et une roue d’échappement en silicium visible à travers une découpe en forme de croissant sur le fond du boîtier. L’affichage des phases de la lune est sublimé par une lune en nacre et un motif de ciel nocturne.

Une belle réalisation de la part d’une marque réputée pour ses prix abordables. Vous pouvez dès maintenant acheter la M45 F8 à phase de lune mécanique, en édition standard et limitée, sur le site web d’Orient.