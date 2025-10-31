L’iPhone 18 Pro 5G pourrait être une expérience extraordinaire… si vous acceptez qu’Elon gère votre ligne

Apple pourrait se préparer à proposer la 5G par satellite sur les modèles d’iPhone de l’année prochaine, selon un rapport qui avance quelques pistes.

La connectivité 5G de l’iPhone 18 Pro pourrait permettre aux utilisateurs de contourner l’infrastructure terrestre et d’accéder à l’internet par satellite 5G complet sur un smartphone sans équipement supplémentaire.

Un nouveau rapport de The Information affirme qu’Apple prévoit de développer considérablement la fonctionnalité SOS d’urgence, déjà disponible sur les nouveaux modèles d’iPhone (14 et plus). « Apple prévoit d’intégrer dès l’année prochaine la prise en charge des réseaux 5G non connectés à la surface de la Terre, y compris les satellites, sur les prochains iPhones », indique le rapport, en commençant par l’iPhone 18 Pro, prévu en septembre prochain, puis les modèles standard en 2027.

Le rapport indique qu’un accord entre Apple et Starlink d’Elon Musk pourrait être en préparation. Ce dernier permettrait aux utilisateurs d’iPhone de se connecter aux satellites directement depuis leur iPhone via la 5G, plutôt que de se connecter au Wi-Fi par satellite via une parabole. Si ce Wi-Fi est idéal à la maison, il n’est pas très utile pour les utilisateurs en déplacement. Cela pourrait changer dès l’année prochaine, selon le rapport.

Les informations suggèrent que Starlink, dans ses derniers modèles de satellites, prend désormais en charge le même spectre radio qu’Apple utilise pour accéder aux satellites existants. D’autres indices sont un peu plus prometteurs. Le rapport souligne qu’Apple s’associe actuellement à Globalstar pour fournir la connectivité satellite existante aux modèles iPhone et Apple Watch Ultra 3. Cependant, le rapport soupçonne que ce partenariat pourrait être menacé, car l’entreprise cherche à se faire connaître. « Un tel accord pourrait indiquer que Globalstar et Apple recherchent une plus grande indépendance l’un par rapport à l’autre », indique le rapport. Ce n’est certainement pas suffisant pour vous convaincre qu’un iPhone 18 avec la 5G par satellite est certain, voire hautement probable. Cependant, les astres pourraient s’aligner.