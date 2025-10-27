On adore l’Apple Vision Pro, mais le premier casque Samsung, le Galaxy XR, pourrait bien le surpasser

Il coûte 1800 $, est plus léger que le Vision Pro et offre une résolution similaire. On doit admettre que le Galaxy XR de Samsung est extrêmement attrayant.

On adore le casque Apple Vision Pro. Il est haut de gamme, raffiné et à la pointe de la technologie Apple. Il est aussi lourd comme un roc, et on se retrouve souvent à court d’idées. Du coup, on ne peut pas s’empêcher de tourner la tête vers le nouveau Galaxy XR de Samsung, le premier véritable essai du géant de la tech en matière de casque de réalité mixte après ses casques Gear VR d’il y a dix ans.

Difficile de ne pas être un peu déstabilisé par ce que Samsung a concocté : nous avons peut-être enfin un véritable concurrent au Vision Pro. Et il a Android de son côté, Gemini qui vous murmure à l’oreille et une application Netflix officielle. Oui, j’en suis encore amer. Il est aussi plus léger, moins cher et conçu pour fonctionner parfaitement avec tout l’écosystème Android.

Le casque Galaxy XR fonctionne sur la nouvelle plateforme Android XR, fruit d’une collaboration entre Samsung, Google et Qualcomm. Gemini est intégré dès le départ, et ce, sans fausse note. Ce casque est sensible au contexte : il voit ce que vous voyez, entend ce que vous entendez et peut réagir comme un véritable assistant. Par exemple, vous pouvez lui demander quel bâtiment vous regardez dans Plans, ou lui demander de nettoyer votre espace de travail en réorganisant les fenêtres flottantes.

Le matériel de Samsung n’est pas en reste. Il est équipé de la puce XR2+ Gen 2 de Qualcomm, avec des images diffusées sur 27 millions de pixels Micro-OLED, soit un peu plus que les 23 millions de pixels du Vision Pro. Samsung annonce un champ de vision horizontal de 109 degrés et vertical de 100 degrés, plus large que celui d’Apple, mais toujours limité par rapport aux spécifications de la réalité augmentée. Suivi oculaire, passthrough, suivi des mains, audio spatialisé sont tous inclus, et la fonction Circle to Search fait même son apparition.

La puce dédiée de Qualcomm assure une autonomie allant jusqu’à 2,5 heures, soit la même que celle annoncée par Apple. Les deux casques sont équipés de batteries externes, ce qui est inévitable. En fait, cela ne me dérange pas trop ; je préférerais un casque plus léger.

Si vous êtes un fan d’IA, Gemini est intégré d’emblée à Android XR. Cela signifie une assistance conversationnelle qui réagit à ce que vous voyez, faites et entendez. Siri est encore un peu décevant, on ne regrette donc pas l’ajout de Gemini. Le Galaxy XR intègre également la vaste bibliothèque d’applications Android. Vous pouvez utiliser des applications familières comme Chrome, YouTube, Netflix et Google Maps, mais aussi profiter d’expériences XR repensées par les développeurs et de nouveaux outils immersifs comme le projet Pulsar d’Adobe.

Bien sûr, on a un faible pour les tours de magie du Vision Pro. Le suivi oculaire est un véritable tour de passe-passe, et Apple n’a pas suffisamment insisté là-dessus. Le casque d’Apple reste leader en termes de finition, de toucher et, sans aucun doute, de finition. Pas sûr que le Galaxy XR soit à la hauteur, ayant clairement copié le design d’Apple sur ce point, même s’il a modifié quelques détails ici et là. Mais il est indéniable que le Galaxy XR est une option extrêmement convaincante. Le Galaxy XR est disponible dès maintenant au prix de 1799 $ ou 149 $ par mois aux États-Unis et en Corée sur Samsung.com et les boutiques Samsung Experience. Sa disponibilité mondiale n’est pas encore annoncée. L’étui de transport et la manette pour Galaxy XR sont disponibles en option à 250 $ chacun. Le Pack Explorer, qui inclut 12 mois d’abonnement à Google AI Pro, YouTube Premium, NBA League Pass, Play Pass et divers abonnements de streaming et de sport, est également disponible pour encore plus de confort.