ENGO dévoile Vive, ses nouvelles lunettes connectées en édition limitée

Une technologie de réalité augmentée légère au design exclusif, pensée pour les athlètes d’endurance.



ENGO Vive est la toute dernière évolution des lunettes de sport à affichage tête haute signée ENGO. Présentées en avant-première lors du Marathon de Berlin, l’un des rendez-vous les plus prestigieux du running mondial, ces lunettes connectées donnent aux sportifs d’endurance accès aux données essentielles de leurs performances directement dans leur champ de vision. Fréquence cardiaque, cadence, distance, allure : plus besoin de casser son rythme pour consulter sa montre ou son téléphone.

Après avoir séduit les athlètes avec ENGO 2, ENGO Eyewear dévoile ENGO Vive, une édition limitée qui conjugue de nouveaux verres au contraste amélioré avec une nouvelle gamme de coloris (irisation rose, argenté). L’un des modèles Vive intègre également les verres photochromiques qui ont fait le succès des ENGO 2 (cat. 0 à 3), ajustant automatiquement la teinte en fonction de la luminosité ambiante pour une visibilité optimale, de jour comme de nuit.



ENGO Vive s’appuie sur ActiveLook, une technologie de réalité augmentée légère développée à Grenoble. Dans un design de seulement 36 grammes, les ingénieurs d’ENGO ont intégré un système d’affichage à projection MicroOLED d’une luminosité supérieure à 1 000 nits, garantissant une lisibilité parfaite en plein soleil comme à l’ombre.

L’affichage projette les métriques essentielles à 5-10 mètres devant l’athlète, directement dans sa ligne de vision naturelle. Fréquence cardiaque, allure, puissance, cadence, dynamiques de course—toutes les données critiques apparaissent sans détourner le regard de sa trajectoire. Un simple mouvement de la main permet de basculer entre les écrans de données, sans contact et sans interrompre l’effort. Cette approche élimine les interruptions liées à la consultation de montre, transformant le monitoring de performance d’une tâche active en une conscience passive. L’athlète reste verrouillé dans sa zone d’effort optimal, sans rupture de flow.

L’autonomie d’ENGO Vive atteint 12 heures d’utilisation continue (extensible jusqu’à 24 heures en désactivant le capteur gestuel), grâce à une optimisation énergétique avancée du module de projection et de la connectivité Bluetooth Low Energy. ENGO Vive se connecte aux principales montres d’entraînement : Garmin, Apple Watch (incluant les Strava Live Segments en réalité augmentée—une exclusivité ENGO), et Suunto.