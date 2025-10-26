Art Basel Paris s’invite à la maison avec l’Art Store de Samsung

Samsung dévoile une collection inédite de 22 chefs-d’œuvre issus de galeries exposant à Art Basel Paris 2025. Disponible en 4K au sein de l’Art Store, cette fine sélection inclut des œuvres de maîtres ou de la nouvelle scène artistique contemporaine. A découvrir, en avant-première à Art Basel Paris.



Samsung Electronics annonce le lancement d’une nouvelle collection de 22 œuvres, sélectionnée en collaboration avec Art Basel Paris 2025. Disponible sur l’Art Store des téléviseurs Samsung, elle invite l’esprit créatif de l’exposition dans les salons du monde entier pour les transformer en véritables galeries d’art.



Cette collection met à l’honneur des artistes qui redéfinissent la manière dont l’art contemporain reflète le monde dans lequel nous vivons. Incarnant l’essence de l’instant présent de la culture mondiale, elle rassemble des artistes d’Afrique, d’Asie, d’Europe et d’Amérique latine, offrant ainsi un aperçu des sujets qui façonnent l’art en 2025.



L’œuvre Dreams in Giza de Pascale Marthine Tayou apporte un regard particulier sur les questions de migration, d’hybridité et d’échange culturel, reliant l’histoire mondiale aux histoires personnelles. De leur côté, les œuvres The Wait et A Day’s Weight de Ludovic Nkoth abordent la complexité de l’appartenance et de la diaspora avec une intensité émotionnelle saisissante

Ensemble, ces œuvres évoquent l’urgence du dialogue culturel. Présentées aux côtés de créations de Tanja Nis-Hansen, Miao Ying, Robert Brambora, Jessy Razafimandimby et bien d’autres, elles représentent des voix qui amplifient les échanges et révèlent la diversité des perspectives qui façonnent l’art contemporain. « Cette collection capte l’instant présent de la création artistique », déclare Daria Greene, directrice du contenu et conservatrice en chef pour l’Art Store de Samsung. « L’Art Store continue de se développer avec Art Basel, qui célèbre la vitalité des artistes contemporains et relaie l’urgence de leurs messages, de Paris à des millions de personnes dans le monde entier. »



Dévoilée lors d’Art Basel Paris, la collection reflète le rôle du salon en tant que vitrine des questions les plus pertinentes de la culture contemporaine. Sur l’espace Samsung, les visiteurs d Art Basel Paris pourront découvrir les œuvres exposées sur les téléviseurs Art Samsung et constater comment la technologie transforme un téléviseur en espace de connexion culturelle.



Mais si Art Basel Paris capture l’essence de la culture actuelle, son influence reste éphémère. En rendant cette collection accessible sur l’Art Store, Samsung s’assure que ces œuvres continuent de résonner longtemps après le salon, transformant des rencontres éphémères en expériences durables à la maison. « À Art Basel Paris, l’expérience de l’art dépasse les œuvres exposées pour inclure les conversations qu’elles inspirent, » a déclaré Clément Delépine, directeur d’Art Basel Paris. « Pour cette deuxième édition au cœur du Grand Palais, collaborer avec Samsung permet à ces conversations d’atteindre un public plus large d’une manière inédite et significative. »

La collection a été présentée en avant-première sur Art Basel Paris du 24 au 26 octobre 2025 au Grand Palais. Les 22 œuvres sélectionnées seront exposées sur l’espace Samsung au sein des ses Arts TVs.



Au-delà de la collection Art Basel Paris, Samsung mettra à l’honneur Seundja Rhee, une artiste coréenne réputée pour son abstraction lyrique et son exploration approfondie des couleurs et des formes. La collection Art Basel Paris est désormais disponible en 4K dans le monde entier sur une sélection de téléviseurs Samsung. Grâce aux technologies innovantes de Samsung, chaque œuvre conserve la richesse de ses couleurs, textures et détails pour un rendu unique.



L’Art Store est disponible à travers la gamme de téléviseurs Samsung 2025, rendant plus accessibles que jamais les œuvres d’art des plus grands artistes, musées et galeries du monde entier. Cette gamme inclut The Frame et The Frame Pro et les gammes Neo QLED, QLED et MicroLED primés de Samsung.



The Frame Pro est l’Art TV de Samsung le plus avancé à ce jour. Il est doté d’un écran Neo QLED pour des couleurs plus vives, des contrastes plus nets et des noirs plus profonds. Son écran mat antireflet rend les œuvres d’art très réalistes. Et pour parfaire l’effet tableau à la maison, il dispose de cadres personnalisables pour s’adapter à tous les intérieurs et d’un boîtier One Connect sans fil que l’on peut placer jusqu’à 10 mètres dans un meuble pour dissimuler câbles et autres box. Cette année, Samsung a également étendu son Art Store aux téléviseurs intelligents Neo QLED et QLED, offrant ainsi aux utilisateurs encore plus de possibilités de profiter de l’art chez eux.