Beats vous propose un câble USB-C… de 3 mètres de long !

Beats, ce n’est plus seulement des casques iconiques et des écouteurs ultra stylés. La marque, devenue une vraie référence lifestyle dans l’univers audio et des accessoires premium, continue d’étendre son écosystème avec des produits simples, bien pensés et surtout conçus pour le quotidien. Sa dernière nouveauté peut sembler discrète… mais elle risque de devenir indispensable très vite : un câble USB-C vers USB-C de 3 mètres.

Honnêtement, c’est exactement le genre de produit qu’on ne remarque pas… jusqu’au moment où il vous manque. Téléphone qui recharge trop loin du canapé, ordinateur branché impossible à utiliser confortablement, écouteurs qu’on recharge dans une position absurde… tout le monde connaît ce problème. Avec cette nouvelle version longue portée, Beats apporte enfin une vraie solution. Trois mètres de liberté, sans compromis sur la performance. Vous pouvez rester confortablement installé sur votre lit, votre canapé ou votre bureau tout en rechargeant votre appareil, sans rester collé à la prise murale.

Mais ce n’est pas juste un câble plus long. Beats y ajoute tout ce qui fait sa réputation : un design soigné, une vraie qualité de fabrication et une attention aux détails qu’on retrouve rarement sur ce type d’accessoire. Recharge rapide jusqu’à 240 W, compatibilité avec les appareils Apple et Android, transfert de données, audio, CarPlay… il fait tout, et le fait bien. Que ce soit pour recharger un iPhone, un MacBook, un iPad ou même un casque Beats, il s’adapte naturellement à tous les usages.

Côté style, la marque reste fidèle à son ADN avec quatre coloris bien plus séduisants qu’un simple câble blanc classique : Noir intense, Gris éclair, Bleu nitro et Rouge flash. Un détail ? Peut-être. Mais c’est justement ce genre de détail qui transforme un accessoire banal en produit qu’on a vraiment envie de garder.

Enfin, il est conçu pour durer. Structure renforcée, conception anti-emmêlement, milliers d’heures de tests… Beats ne vend pas ici un simple câble jetable, mais un vrai accessoire premium pensé pour accompagner le quotidien sur le long terme. À 34,95 €, ce n’est pas seulement un câble de charge, c’est une petite upgrade à faire sans attendre.