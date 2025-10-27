InnAIO lance en France AI Translator T10

La start-up technologique InnAIO, fondée en 2024 à Shenzhen par Bruce Wei et Cathy Chen, arrive en France avec une ambition claire : briser les barrières linguistiques grâce à l’intelligence artificielle.

maternelle.

Avec le lancement du InnAIO AI Translator T10, InnAIO dévoile un traducteur IA magnétique, ultra-rapide et cross-apps, conçu pour transformer la manière dont nous interagissons au quotidien, au travail ou en voyage.Fidèle à sa mission – “Your Voice. Any Language” – la marque développe des solutions IA qui restituent la voix, le ton et l’émotion de chaque utilisateur, pour rendre la communication entre langues aussi fluide et naturelle qu’un dialogue dans sa langue



Fixé magnétiquement au smartphone, le T10 couvre plus de 130 langues avec une latence d’à peine 0,3 seconde et une précision allant jusqu’à 98 %. Son secret : un modèle IA propriétaire combiné aux meilleurs LLM du marché (dont GPT-5), capables de comprendre le contexte, le ton et les nuances culturelles.

Pensé pour s’adapter à tous les usages, T10 traduit aussi bien les messages écrits ou vocaux dans vos applications habituelles, que les conversations en face-à-face, les réunions professionnelles (avec génération automatique de notes et de mind maps), ou encore les documents et menus via la capture photo.



Grâce à sa technologie de clonage de voix, InnAIO permet à chacun de s’exprimer dans sa propre voix dans une autre langue – une innovation qui rend les échanges plus authentiques, émotionnels et humains, au cœur même de la philosophie de la marque.

Le T10 intègre également la traduction en temps réel, la traduction de visioconférence et la traduction d’appels vidéo, pour une expérience fluide sur tous les canaux de communication.

Avec son format plume de 30 g, sa fixation magnétique et une autonomie allant jusqu’à 15 heures d’utilisation continue (jusqu’à 35 jours d’usage moyen), le T10 s’intègre facilement à la vie quotidienne. Une mise à jour prévue en novembre activera le mode hors ligne via des packs téléchargeables, pratique pour les voyages ou les zones à faible connectivité.

Engagée dans une approche privacy-by-design, InnAIO ne traite que les données strictement nécessaires à la traduction et améliore continuellement ses modèles (langues, précision, packs offline).

Disponible en Solo Black et Black & Silver, le AI Translator T10 est proposé au prix public indicatif de 199 €, sur Amazon et InnAIO.com. L’achat inclut six mois d’abonnement, suivis de formules Free / Silver / Gold