OnePlus annonce le OnePlus 15, propulsé par le Snapdragon 8 Elite Gen 5

Un nouveau flagship qui intègre également le DetailMax Engine pour une photographie professionnelle et une clarté inégalée.

OnePlus a commencé à dévoiler le OnePlus 15, son nouveau flagship orienté performance, et l’un des tous premiers appareils au monde à intégrer la plateforme mobile Snapdragon 8 Elite Gen 5, le dernier et le plus rapide système sur puce mobile au monde, développé par Qualcomm Technologies, Inc.

Le OnePlus 15 n’est pas une simple mise à niveau, mais une transformation complète. Il s’agit d’une amélioration de deux générations en termes de puissance, d’intelligence et de design. Avec une attention totale portée à des performances rapides et fluides, la plateforme mobile Snapdragon® 8 Elite Gen 5 permet d’être productif à tout moment.

Le OnePlus 15 sera le premier smartphone à intégrer le moteur d’image DetailMax développé en interne, conçu pour exploiter des algorithmes avancés et des processeurs puissants afin de capturer des images d’une clarté saisissante et d’un réalisme époustouflant.

Propulsé par la puce la plus performante du secteur et le système d’exploitation ultra-rapide OxygenOS, le OnePlus 15 est un véritable bolide de performance, permettant une productivité fluide et offrant une expérience de jeu inégalée grâce à sa rapidité fulgurante. Conçu pour rester à basse température même sous forte charge, il repousse les limites de la performance et redéfinit l’excellence du jeu mobile avec des parties parfaitement fluides sur de nombreux titres populaires.

Pete Lau, fondateur de OnePlus, a déclaré : « Depuis plus d’une décennie, OnePlus et Qualcomm Technologies avancent main dans la main pour redéfinir ce qu’un flagship peut être ». Il ajoute : « Avec le Snapdragon 8 Elite Gen 5 en son cœur, le OnePlus 15 perpétue cet héritage, offrant la vitesse, l’intelligence et l’efficacité que nos utilisateurs attendent aujourd’hui et demain. » Pour Chris Patrick, vice-président senior et directeur général de la division téléphones mobiles chez Qualcomm Technologies, « le Snapdragon 8 Elite Gen 5 redéfinit les performances des appareils haut de gamme. En tant que processeur mobile le plus rapide au monde, associé à notre GPU et NPU les plus avancés, le Snapdragon 8 Elite Gen 5 offre une vitesse exceptionnelle, une puissance de jeu soutenue, une photographie intelligente et une efficacité tout au long de la journée – exactement ce dont les utilisateurs OnePlus ont besoin. »