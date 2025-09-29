Essai – Renault 4 E-Tech : la nostalgie a du bon !

Dans la foulée de la séductrice Renault 5 E-Tech, Renault poursuit le culte de la nostalgie avec cette réminiscence de la Renault 4, autre icône populaire des années 60 à 90. Une stratégie qui fait mouche ; on adore ! Par Philippe Guillaume

C’est quoi ?

Si la Renault 5 a été écoulée à 5,5 millions d’exemplaires entre 1972 et 1984, la Renault 4 a eu une carrière encore plus longue, avec 8,1 millions d’exemplaires produits entre 1961 et 1995 ! Elle a été construite dans 28 pays et son succès ne s’est jamais démenti. On comprend donc que la stratégie d’électrification de Renault, après avoir célébré le culte de la Renault 5, passe aussi par le souvenir de la 4. Bienvenue, donc, à cette nouvelle Renault 4 E-Tech, a qui l’on souhaite (au moins !) le succès de sa devancière…

Photo Clément Choulot / DPPI

Justement, qu’est-ce qu’il y a de nouveau ?

Beaucoup de choses, même si la 4 partage de nombreux éléments techniques avec la 5. Elle dispose toutefois d’une plateforme plus longue de 22 centimètres (au bénéfice de l’espace à l’arrière), ses dimensions faisant également état de 3 cm de plus en largeur et de 5 cm de plus en hauteur. Ainsi, la nouvelle Renault 4 E-Tech mesure 4,14 m de long (la 4L originelle en faisait 3,60), ce qui la rend encore très fréquentable en ville. Notons également qu’une chouette version à toit ouvrant en toile est disponible à la commande.

Et sous le capot ?

Bien entendu, tout comme la Renault 5, la Renault 4 E-Tech est entièrement électrique. Pour l’heure, elle est proposée dans deux configurations : 120 ch et 40 kWh, ou alors 150 ch et 52 kWh de batteries (notre modèle d’essai), qui offre de belles accélérations (avec le 0 à 100 km/h couvert en 8,2 secondes). Quand on pense qu’au sommet de sa carrière, la « vraie » Renault 4 venait avec un 4 cylindres essence 1.1 de 34 chevaux, qui avait bien du mal à dépasser les 120 km/h (souvent en descente, avec le vent dans le dos !).

Et au volant, ça donne quoi ?

A l’avant, on retrouve l’ambiance déjà découverte, et avec joie, dans la Renault 5 E-Tech : à savoir un intérieur très moderne : un tableau de bord TFT et l’excellente interface d’info-divertissement conçu en collaboration avec Google, (il y a même des jeux pour patienter pendant les recharges et, c’est nouveau pour Renault, un assistant ChatGPT), la Renault 4 E-Tech a su mixer sa technologie de références au passé, comme la forme et les matériaux des sièges et de la planche de bord, qui se différencient de la Renault 5 E-Tech, en adoptant, sur notre version d’essai, un revêtement Blue Jean du plus bel effet ! Autre différence par rapport à la Renault 5 E-Tech : l’apparition d’une fonction One Pedal, qui permet de mieux doser ses freinages, notamment en ville. Enfin, il reste deux différences par rapport à la Renault 5 E-Tech : l’espace à l’arrière est plus généreux, tandis que les réglages de suspensions sont plus souples. Ensuite, en bonne auto électrique au centre de gravité placé bas, la Renault 4 E-Tech est agréable à rouler, performante, silencieuse, vive, confortable. Cerise sur le gâteau : lors d’un essai estival, dans de bonnes conditions, donc, la consommation s’est révélée très mesurée, à 14 kWh/100 en moyenne, soit plus de 350 kilomètres d’autonomie…

Photo Clément Choulot / DPPI

Son point fort ?

Le clin d’œil est réussi, même si l’atout charme percute, peut-être, un peu moins que dans le cas de la Renault 5 E-Tech. Il n’empêche que je me laisserais bien tenter par une version à toit ouvrant, bordeaux, avec le capot noir.

Le verdict de Stuff

A ceux qui reprochaient à la Renault 5 E-Tech un certain manque d’espace, notamment à l’arrière, la Renault 4 E-Tech répond par un volume plus généreux, sans rien retirer ni de son charme ni de son efficience !

Photo Clément Choulot / DPPI

Les chiffres clé :

Moteur : électrique

Cylindrée : –

Puissance : 150 ch

Couple : 245 Nm

Boîte de vitesse : continue

Poids : 1482 kilos

Vitesse maxi : 150 km/h

0 à 100 km/h : 8,2 secondes

Conso officielle / de l’essai : 14,9 kWh/100 / 14 kWh/100

Prix : gamme Renault 4 E-Tech à partir de29990 €