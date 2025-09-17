Yamaha lance son casque haut de gamme YH-4000

Yamaha présente son casque ouvert haut de gamme YH-4000 doté du haut-parleur original Orthodynamic.

Ce casque ouvert haut de gamme YH-4000 combine les meilleurs matériaux et technologies actuels avec le célèbre haut-parleur Orthodynamic. Ses coussinets supérieurs offrent la qualité sonore et la capacité d’immersion profonde qui permettent aux audiophiles exigeants de ressentir la présence et la passion des artistes dans la musique.

Héritant des haut-parleurs Orthodynamic et des qualités du casque fleuron de la gamme YH-5000SE, le YH-4000 a été personnalisé et méticuleusement ajusté pour atteindre une qualité sonore unique — offrant une pleine puissance et un volume dans les basses fréquences avec une texture riche, dense et solide.

Le corps en magnésium ultra léger du nouveau YH-4000, l’arceau double et le mécanisme de pivot inclinable ont également été hérités du YH-5000SE. A noter que les coussinets ont été développés exclusivement pour le YH-4000 pour un confort unique. De plus, ses coussinets bénéficient d’une qualité de fabrication exceptionnelle, le processus d’assemblage étant entièrement effectué au Japon par des artisans qualifiés dans l’usine emblématique des pianos. Ce nouveau casque ouvert haut de gamme YH-4000 est proposé à 2499 €.