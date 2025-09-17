Plaud Note, vos notes en version IA

Le premier Voice Assistant AI développé par Plaud AI mixe un hardware puissant et minimaliste avec l’IA Chat GPT pour permettre d’enregistrer jusqu’à 480 heures de n’importe quel appel, visio ou note vocale.

Alors que l’on passe de plus en plus de temps en call ou en visio, il devient fastidieux de

prendre des notes, transcrire, résumer et organiser ses tâches. Le PLAUD NOTE se charge de tout cela: une pression sur un bouton et l’appareil enregistre, transcrit, résume si besoin et transforme à la demande les informations en tout do list ou en carte mentale.

En téléchargeant l’application gratuite proposée par Plaud, l’utilisateur récupère les

enregistrement de ses notes vocales ou de ses conversations téléphonique/visio sur

ordinateur (un interrupteur permet de choisir le type d’enregistrement). Un simple bouton permet de démarrer et d’arrêter l’enregistrement qui se fait uniquement via des micros/capteurs de vibrations : il n’est pas nécessaire de connecter le PLAUD NOTE au

device. Une fois les enregistrements récupérés sur le smartphone ou l’ordinateur, la transcription est faite dans le cloud Plaud et elle peut être utilisée dans n’importe quel traitement de texte. Une fois la transcription récupérée, un résumé est fait automatiquement via un simple bouton.



PLAUD NOTE intègre Chat GPT 4 afin de proposer des résumés en différentes langues dont

le français. Enfin, PLAUD NOTE propose automatiquement des to do list ou des cartes mentales contextualisées en fonction des sujets abordés dans la conversation initiale.

Le PLAUD NOTE est disponible sur la boutique en ligne Plaud au tarif de 159 € incluant

l’appareil + 3 mois d’abonnement gratuit à PLAUD AI L’abonnement annuel à PLAUD AI est commercialisé au tarif de 79 € pour 600 minutes de transcription par mois

L’étui Magsafe est commercialisé à 19 € Pour les gros utilisateurs, un abonnement additionnel de 6 000 minutes est disponible au tarif de 89 €

