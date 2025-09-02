Momentum 4 Wireless, le casque de la rentrée

Cet automne, le Momentum 4 Wireless adopte un nouveau visage. Une nuance profonde, chaleureuse, qui évoque la douceur d’un café fumant au matin, le cuir patiné d’un sac qu’on garde longtemps, ou la poésie des feuilles mortes. Le nouveau coloris Brown du Momentum 4 Wireless est d’ores et déjà disponible sur sennheiser-hearing.com et auprès de revendeurs partenaires, pour 299,90 €.

Le Brown s’invite dans la collection Momentum comme une signature chromatique, à la fois sobre et audacieuse. Cette teinte enveloppante, inspirée des matières nobles, donne au casque une présence qui dépasse l’accessoire pour rejoindre l’univers de la mode. Avec cette édition, Sennheiser affirme encore un peu plus son statut d’icône, à la croisée du son haute fidélité et du design raffiné.



Conçu pour s’oublier, le Momentum 4 Wireless associe un design léger à un arceau rembourré et des coussinets profonds qui enveloppent l’oreille. Le Momentum 4 Wireless séduit au premier regard et convainc à la première écoute. Son système de transducteurs de 42 mm, d’inspiration audiophile, délivre un son haute-fidélité d’une précision remarquable, capable de sublimer chaque morceau. La Réduction de Bruit Adaptative ajuste en temps réel l’écoute à l’environnement, tandis que le mode Transparence permet de se reconnecter d’un geste au monde extérieur. Compagnon discret des longues journées, il épouse le rythme de la saison, qu’il s’agisse du martèlement doux de la pluie ou du silence feutré d’un soir prolongé.



Avec 60 heures d’autonomie en une charge, il permet à la musique d’habiter chaque moment de la journée. Parce que l’élégance réside aussi dans le sur-mesure, l’application Smart Control offre une personnalisation complète : égaliseur intégré, préréglages, modes sonores et adaptation fine du signal à l’oreille de chacun. Une expérience façonnée à son image, aussi singulière qu’une playlist intime.

Enfin, pour des conversations aussi limpides que les écoutes, quatre microphones à formation de faisceau numérique assurent une captation claire et une suppression du bruit du vent. Les appels deviennent d’une netteté irréprochable, et l’accès aux assistants vocaux se fait avec la même aisance.