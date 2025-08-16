Adidas lance la Predator Obsidian Strike, première version cuir de la Predator 25

Adidas dévoile la Predator Obsidian Strike, dernier modèle de la gamme Predator 25, qui réinvente une icône avec un design moderne et une palette élégante noir mat, argent et rouge.

Son look s’inspire des voitures de sport de luxe noir mat, agrémenté de détails chromés argentés de la languette repliée aux iconiques Trois Bandes et de touches de rouge vif pour plus de dynamisme. Des hommages subtils à l’héritage Predator, comme l’inscription argentée “EST.1994” et le logo original des yeux Predator, viennent compléter le design.

Cette paire est livrée avec un sac premium noir orné de graphismes Predator argentés et de sangles rouges. Elle sera portée sur les terrains dès le 16 août par des joueurs Adidas tels que Trent Alexander-Arnold et Calafiori.

La Predator Obsidian Strike est disponible dès aujourd’hui sur adidas.com, à partir de 110 € pour le modèle League et jusqu’à 290 € pour le modèle Elite.