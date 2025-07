Une Game Boy en LEGO ? Comment résister ?

Nostalgiques, détournez le regard ! LEGO dévoile une version en briques d’une icône incontournable : la Game Boy originale de Nintendo.

Ce nouveau set LEGO permet de recréer la toute première console portable lancée

en 1990 en Europe, aux dimensions presque identiques à celles d’origine. Une

véritable madeleine de Proust pour les nostalgiques de cette époque, qui

apprécieront ses détails minutieux et ses fonctionnalités fidèles à la console

d’origine.



Composé de 421 pièces, ce modèle reproduit avec précision la légendaire Game

Boy. On y retrouve les éléments emblématiques de la console tels que : la croix

directionnelle, les boutons A et B, les touches SELECT et START, ainsi que des détails

iconiques comme le réglage du contraste et le bouton de volume.

Pour renforcer l’effet nostalgie, la LEGO® Game Boy permet même d’insérer des

cartouches de jeux LEGO, inspirées de deux grands classiques du jeu vidéo rétro :

The Legend of Zelda : Links Awakening et Super Mario Land.

Cette LEGO Game Boy est disponible dès à présent en pré-commande à 59.99 € et sera en

vente à partir du 1er octobre dans les magasins LEGO, en ligne sur LEGO.com.