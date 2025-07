Elgato rend la capture de jeux en 4K60 accessible à tous

Elgato dévoile aujourd’hui Game Capture 4K S, une solution de capture externe conçue pour offrir à chacun des performances de partage de gameplay haut de gamme.

Successeur de la HD60 X, Capture-Karte la plus vendue d’Elgato, la 4K S perpétue la mission de la marque : permettre aux Creators de transformer leur gameplay en contenu de haute qualité pour Twitch, YouTube, TikTok ou toute autre plateforme.

Des performances qui repoussent les limites Avec une capture 4K60 digne du cinéma, un passthrough sans latence et une prévisualisation logicielle quasiment instantanée, la 4K S offre les performances en temps réel que les gamers exigent aujourd’hui. Même les titres les plus rapides s’affichent sans décalage sur un écran dédié, tandis que l’aperçu dans l’application, avec une latence de seulement 30 millisecondes sur les configurations compatibles, est suffisamment réactif pour la plupart des flux de travail sur un seul écran.

Compatible avec les dernières consoles de Sony et Microsoft, la 4K S prend également en charge la capture depuis la Nintendo Switch 2. Résultat : une solution plug-and-play premium pour enregistrer ou diffuser du gameplay en 4K60 cinématographique, lorsque la console est connectée à sa station d’accueil. La 4K S prolonge aussi l’engagement d’Elgato envers iPadOS, permettant l’enregistrement direct sur les iPad équipés d’un port USB-C.

Pour les gamers passionnés de narration cinématographique, d’exploration en monde ouvert ou de scènes ultra-détaillées, la 4K S capture chaque pixel avec une netteté exceptionnelle en 4K60, préservant textures et mouvements avec une clarté remarquable. Pour ceux qui recherchent la vitesse et la précision des titres compétitifs comme Valorant ou Call of Duty, la 4K S prend aussi en charge les formats haute fréquence d’images tels que 1440p120 et 1080p240. Ainsi, les gamers peuvent jouer avec une fidélité visuelle maximale tout en enregistrant sans perte de fluidité ni de détails. Grâce au passthrough sans latence, le gameplay reste instantanément réactif à l’écran principal, tandis que l’aperçu logiciel quasi instantané est suffisamment rapide pour jouer — idéal dans les configurations sans second écran.

Malgré son format épuré, la 4K S propose des fonctionnalités de niveau professionnel : passthrough HDR10 jusqu’en 4K60, enregistrement HDR10 jusqu’en 1080p60 sous Windows, compatibilité VRR pour un gameplay ultra-fluide et entrée audio analogique pour le chat vocal natif. Grâce à sa connectivité USB-C, elle fonctionne sans pilote avec Windows 11, macOS 13 et iPadOS 18. Conforme UVC, elle s’intègre parfaitement à OBS Studio, Streamlabs, Zoom, TikTok Live Studio et les autres applications de diffusion les plus utilisées.



Nouveau logiciel de capture

Lancée aux côtés de la 4K S, Elgato Studio est la toute nouvelle application de capture qui remplacera 4KCU dans les mois à venir. Conçue pour simplifier les enregistrements, l’app détecte instantanément la 4K S et propose une prévisualisation ultra-réactive, une charge système minimale, ainsi que des fonctions essentielles comme un outil de capture d’écran — pour immortaliser les meilleurs moments à partager sur les réseaux sociaux ou à utiliser en miniature. Les Creators peuvent personnaliser les réglages de la 4K S et tester directement des fonctionnalités bêta dans le logiciel, qu’ils débutent ou qu’ils produisent déjà à grande échelle.

Elgato Game Capture 4K S est disponible dès maintenant au prix de 159,99 USD sur la boutique en ligne Elgato. Elle est couverte par une garantie de deux ans, avec support technique et service client assurés dans le monde entier par CORSAIR.