OPPO Pad SE : une tablette conçue pour se divertir en famille et la créativité nomade

OPPO présente l’OPPO Pad SE, une tablette polyvalente conçue pour répondre aux besoins des familles à la maison et des créateurs en déplacement.



Avec une énorme batterie de 9 340 mAh et un corps fin de 7,39 mm, l’OPPO Pad SE est conçue pour le streaming, l’apprentissage et la productivité tout au long de la journée, quel que soit l’environnement. Son écran confortable de 11 pouces et son mode enfant personnalisé intégré font de l’OPPO Pad SE un choix idéal pour une utilisation familiale partagée. Intégrant des fonctionnalités intelligentes telles que Google Gemini, O+ Connect et l’assistant de prise de notes, l’OPPO Pad SE est capable d’offrir une expérience fluide et pratique pour rester connecté, productif et inspiré.

L’OPPO Pad SE est disponible dès aujourd’hui en France sur le site officiel d’OPPO et bientôt chez les revendeurs partenaires en version Bleu crépuscule au tarif conseillé de 229,90 €.

Pour ceux qui dépendent d’une tablette pour travailler et se divertir, l’OPPO Pad SE offre une autonomie de batterie étendue et une charge rapide pour vous aider à tenir toute une journée de travail. Sa batterie de 9 340 mAh, la meilleure de sa catégorie, offre jusqu’à 11 heures de lecture vidéo continue ou 80 heures de lecture musicale continue, tandis que la charge rapide SUPERVOOC 33W permet de reprendre rapidement la lecture de contenus.





L’OPPO Pad SE est également dotée d’un mode d’économie d’énergie intelligent, qui éteint automatiquement l’appareil après 7 jours d’inactivité. Elle peut conserver suffisamment de charge pour rallumer l’appareil instantanément, même après 800 jours d’inactivité. Conçue pour des performances à long terme, la tablette a également passé un test de fluidité de 36 mois, garantissant une expérience fluide pour les années à venir.



Le confort visuel de l’OPPO Pad SE est rendu possible grâce à un écran LCD immersif Eye-Care de 11 pouces avec une luminosité allant jusqu’à 500 nits3, garantissant des images plus nettes et plus vives, même dans les environnements lumineux. Elle est également certifiée TÜV Rheinland pour sa faible lumière bleue.

Pour les familles, le Mode Enfants Personnalisé permet aux parents de contrôler facilement le temps d’écran et l’accès aux applications, créant ainsi un environnement ciblé et sûr pour les enfants, facilement accessible depuis l’écran d’accueil.

Grâce à l’intégration du modèle IA Gemini de Google, l’OPPO Pad SE dispose d’un assistant intelligent capable de tenir des conversations naturelles, de générer des idées et de traduire en temps réel des applications telles que Gmail, YouTube et Maps. Combiné à l’assistant de prise de notes et à « l’AI Intelligent Document » d’OPPO, les utilisateurs peuvent organiser et peaufiner efficacement leur contenu en déplacement.



La connectivité inter-appareils est fluide et intuitive sur l’OPPO Pad SE. Avec O+ Connect, les utilisateurs peuvent facilement partager des photos, des vidéos et des fichiers avec d’autres appareils. Partage de la communication permet à l’OPPO Pad SE d’utiliser le réseau mobile et le GPS du téléphone et de se connecter automatiquement à Internet par l’intermédiaire d’un téléphone couplé sans configuration manuelle lorsque les appareils sont proches l’un de l’autre. Cela permet non seulement de gagner du temps, mais aussi de réduire la consommation d’énergie du téléphone tout en améliorant la précision de la localisation sur la tablette.



Les utilisateurs peuvent également rester synchronisés grâce au Screen Mirroring, qui permet d’afficher les notifications du téléphone directement sur la tablette avec la prise en charge des applications en plein écran. La fonction “glisser-déposer” simplifie le déplacement de fichiers entre les appareils, permettant d’éditer le contenu capturé par le téléphone sur l’écran plus grand de la tablette.