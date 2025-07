Essai – Jeep Wrangler 4xe : l’icône se modernise 

Entre tradition et modernité : c’est ce que propose cette version du Jeep Wrangler, 4×4 iconique s’il en est. La posture reste intacte, mais la motorisation hybride rechargeable le rend plus fréquentable en toutes circonstances ! Par Philippe Guillaume

C’est quoi ?

Ce serait injuste de remonter l’histoire de la Jeep « civile » à 1986, tant les racines de cet engin, dont la contribution à l’histoire de l’humanité est absolument capitale, remontent bien évidemment à la seconde guerre mondiale. Au fil des décennies, la Jeep a évolué, est devenue plus fréquentable, sans rien perdre de ses extraordinaires capacités tout-terrain. En version 4 portes, elle est également accueillante pour la famille.

Justement, qu’est-ce qu’il y a de nouveau ?

Nous avions essayé, sur ce site au nobles idéaux, la version 2.0 turbo du Wrangler : c’était sympa et étonnement dynamique, avec ses 272 chevaux, et on avait sorti une consommation de près de 12 l/100. Pas facile à assumer, avec le malus français qui étrangle les autos un peu sympa. Du coup, Jeep a répliqué avec la version 4xe, à la technologie hybride rechargeable. D’un point de vue consommation et malus, c’est nettement mieux !

Et sous le capot ?

Le 4 cylindres turbo de 2.0 développe toujours 272 ch, mais il est associé à un gros moteur électrique de 145 chevaux (la puissance cumulée est de 380) et, avec sa batterie (garantie 8 ans) de 17,3 kWh, il propose jusque 52 kilomètres en mode zéro émission. Voilà qui permet de faire à la fois baisser la consommation officielle, tout en assurant quelques trajets quotidiens sans brûler une goutte de carburant fossile (dans mon cas, c’est parfait, puisque je suis à 23 km du bureau et que je peux recharger là-bas).

Et au volant, ça donne quoi ?

Une Jeep Wrangler a toujours une belle présence sur la route ! L’intérieur, aux choix de design assumés, en fait une auto forte en personnalité. Et, en parlant de personnalité, on n’est pas dans un SUV moderne, efficace et insipide. Une Wrangler, ça se vit au volant : le poids se fait sentir, les suspensions tressautent un peu sur les irrégularités, mais cela fait partie du charme de l’engin ! On ne se déplace pas sans émotions, on l’accompagne sur la route : avec les 380 chevaux et le boost du moteur électrique, les accélérations ont fait un bond en avant, avec le 0 à 100 couvert en 6,5 secondes au lieu de 10 auparavant. Mais une Wrangler se savoure plutôt en douceur, le généreux couple disponible permettant de dépasser facilement, ou de se sortir d’un mauvais pas en tout-terrain. Car, oui, le Wrangler reste toujours incroyablement capable en off-road, avec, même, cette capacité à évoluer en silence si l’on part avec les batteries pleines. Batteries qui permettent, sur notre test, de dépasser effectivement une bonne grosse quarantaine de kilomètres en usage quotidien, urbain et péri-urbain.

Son point fort ?

C’est bien évidemment sa polyvalence : route, ville en mode zéro émission, tout-terrain et voyages au long cours, le Wrangler sait tout faire, même ôter le toit, l’été, pour se transformer en cabriolet !

Les chiffres clé

Moteur : 4 cylindres en ligne + moteur électrique

Cylindrée : 1995 cm3

Puissance : 380 ch à 5250 tr/mn

Couple : 637 Nm à 3000 tr/mn

Boîte de vitesse : automatique, 8 rapports

Poids : 2403 kilos

Vitesse maxi : 177 km/h

0 à 100 km/h : 6,5 secondes

Conso officielle / de l’essai : 3,5 l/100 /10 l/100

Prix : gamme Wrangler 4xe à partir de 81700 €

Le verdict de Stuff

C’est toujours une Jeep, et pas n’importe laquelle ! Le Wrangler est toujours aussi terriblement attachant, mais il a su évoluer avec intelligence pour se plier aux attentes actuelles. On aime, un peu, beaucoup, passionnément !